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  • «Аталанта» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

«Аталанта» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

28 октября 2025, 21:35
Аталанта
28.10.2025, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Милан
35' А. Лукман
4' С. Риччи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
5
Аганор
31
Коссуну
4
Хин
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
4-3-2-1
16
Меньян
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
33
Бартезаги
24
Фофана
14
Модрич
21
Риччи
56
Салемакерс
27
Леау
29
Хименес
5
Аганор
19
Джимсити
19
Джимсити
5
Аганор
47
Бернаскони
16
Белланова
16
Белланова
47
Бернаскони
15
де Рон
4
Брешианини
4
Брешианини
15
де Рон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
80
Муса
80
Муса
8
Пашалич
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
29
Хименес
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
29
Хименес
27
Леау
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Леау
Остались в запасе
Аталанта
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Милан
1
3
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
8
Офсайды
0
1
Количество передач
509
407
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Милана», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Милан»

«Аталанта» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Аталанта
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