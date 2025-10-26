26.10.2025, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 10 тур
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
99
Лемина
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
45
Осимхен
7
Салаи
4-1-2-3
1
Лиш
26
Бокеле
75
Черни
23
Байир
4
5
Рхалдней
30
Деннис
10
Бекироглу
9
Жуан
39
Жандерсон
2
Куртулан
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
6
Санчес
23
Айхан
23
Айхан
6
Санчес
99
Лемина
91
Уньяй
91
Уньяй
99
Лемина
53
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
53
Йилмаз
45
Осимхен
23
Кутуджу
23
Кутуджу
45
Осимхен
23
Байир
4
Альтикардес
4
Альтикардес
23
Байир
30
Деннис
12
Кейбаши
12
Кейбаши
30
Деннис
5
Рхалдней
20
Мироши
20
Мироши
5
Рхалдней
10
Бекироглу
15
Олайтан
15
Олайтан
10
Бекироглу
39
Жандерсон
24
24
39
Жандерсон
Остались в запасе
Галатасарай
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
13
Руан
ПЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
13
Руан
ПЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Галатасарай - Гезтепе
1
1
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
12
Офсайды
2
2
Количество передач
588
155
Сейвы
2
10
Точность передач %
88
53
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
3.24
1.08
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Гезтепе, 10-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Гезтепе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»