Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Галатасарай» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 15:50
Галатасарай
26.10.2025, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Гезтепе
19' В. Осимхен 63' Г. Сара 66' М. Икарди
6' Э. Бекироглу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
1
Матеуш Лиш
(К) ВР
4
Héliton
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
30
Энтони Деннис
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
2
Арда Куртулан
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Гезтепе
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
24
Salem Bouajila
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
99
Лемина
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
45
Осимхен
7
Салаи
4-1-2-3
1
Лиш
26
Бокеле
75
Черни
23
Байир
4
5
Рхалдней
30
Деннис
10
Бекироглу
9
Жуан
39
Жандерсон
2
Куртулан
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
6
Санчес
23
Айхан
23
Айхан
6
Санчес
99
Лемина
91
Уньяй
91
Уньяй
99
Лемина
53
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
53
Йилмаз
45
Осимхен
23
Кутуджу
23
Кутуджу
45
Осимхен
23
Байир
4
Альтикардес
4
Альтикардес
23
Байир
30
Деннис
12
Кейбаши
12
Кейбаши
30
Деннис
5
Рхалдней
20
Мироши
20
Мироши
5
Рхалдней
10
Бекироглу
15
Олайтан
15
Олайтан
10
Бекироглу
39
Жандерсон
24
24
39
Жандерсон
Остались в запасе
Галатасарай
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
13
Руан
ПЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
13
Руан
ПЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Галатасарай - Гезтепе
1
1
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
12
Офсайды
2
2
Количество передач
588
155
Сейвы
2
10
Точность передач %
88
53
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
3.24
1.08
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Гезтепе, 10-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Гезтепе»

«Галатасарай» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Гезтепе Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+