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  • «Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 15:50
Арсенал
26.10.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
39' Э. Эзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
26
Ричардс
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
2
Салиба
3
Москера
3
Москера
2
Салиба
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
10
Эзе
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
10
Эзе
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
3
Митчелл
3
Соса
3
Соса
3
Митчелл
27
Муньос
21
Уче
21
Уче
27
Муньос
18
Камада
19
Хьюз
19
Хьюз
18
Камада
20
Уортон
5
Лерма
5
Лерма
20
Уортон
10
Пино
9
Нкетиа
9
Нкетиа
10
Пино
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
11
Офсайды
2
1
Количество передач
540
360
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.45
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кристал Пэлас», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Арсенал
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