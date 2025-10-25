25.10.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-3
32
Милинкович-Савич
37
Спинаццола
15
Жуан
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
11
Гилмор
99
Ангисса
7
Нерес
11
Де Брюйне
21
Политано
4-4-2
1
Зоммер
25
Аканджи
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
14
Бонни
11
Де Брюйне
37
Оливера
37
Оливера
11
Де Брюйне
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
4
Буонджорно
17
Беукема
17
Беукема
4
Буонджорно
7
Нерес
70
Ланг
70
Ланг
7
Нерес
21
Политано
11
Эльмас
11
Эльмас
21
Политано
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Наполи
Интер
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Наполи - Интер
3
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
419
536
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.89
xGP (предотвращенные голы)
-1.37
-1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»