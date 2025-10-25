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  • «Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 17:50
Наполи
25.10.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Интер
33' К. Де Брюйне (П) 54' С. Мактоминей 67' Ф. Ангисса
59' Х. Чалханоглу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-3-3
32
Милинкович-Савич
37
Спинаццола
15
Жуан
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
11
Гилмор
99
Ангисса
7
Нерес
11
Де Брюйне
21
Политано
4-4-2
1
Зоммер
25
Аканджи
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
14
Бонни
11
Де Брюйне
37
Оливера
37
Оливера
11
Де Брюйне
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
4
Буонджорно
17
Беукема
17
Беукема
4
Буонджорно
7
Нерес
70
Ланг
70
Ланг
7
Нерес
21
Политано
11
Эльмас
11
Эльмас
21
Политано
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Наполи
Интер
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Наполи - Интер
3
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
419
536
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.89
xGP (предотвращенные голы)
-1.37
-1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер»

«Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Наполи
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