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  • «Торпедо» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Торпедо» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 17:50
Торпедо
25.10.2025, суббота, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Чайка
28' А. Каштанов 72' А. Юшин 76' А. Юшин
58' С. Библик 90' А. Джебов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
4-1-1-2-2
95
Волков
90
Роганович
15
Данилкин
4
Бородин
22
Кожемякин
26
Байтуков
27
Орехов
21
Галоян
7
Юшин
10
Дунай
79
Каштанов
3-1-1-3-2
1
Фадеев
66
Петин
39
Маслов
27
Крутовских
20
Роспутько
7
Джебов
25
Гуляев
18
Соколов
88
Маркелов
87
Филев
83
Ищенко
90
Роганович
5
Степанов
5
Степанов
90
Роганович
21
Галоян
97
Чурич
97
Чурич
21
Галоян
7
Юшин
23
Данилин
23
Данилин
7
Юшин
79
Каштанов
73
Шитов
73
Шитов
79
Каштанов
10
Дунай
9
Чупаев
9
Чупаев
10
Дунай
88
Маркелов
23
Иванников
23
Иванников
88
Маркелов
18
Соколов
59
Гердт
59
Гердт
18
Соколов
83
Ищенко
17
Гурылев
17
Гурылев
83
Ищенко
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
20
Роспутько
77
Библик
77
Библик
20
Роспутько
Остались в запасе
Торпедо
Чайка
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Торпедо - Чайка
1
2
Всего ударов по воротам
3
2
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Чайки», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Чайка»

«Торпедо» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Торпедо
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