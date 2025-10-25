25.10.2025, суббота, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-2-2
95
Волков
90
Роганович
15
Данилкин
4
Бородин
22
Кожемякин
26
Байтуков
27
Орехов
21
Галоян
7
Юшин
10
Дунай
79
Каштанов
3-1-1-3-2
1
Фадеев
66
Петин
39
Маслов
27
Крутовских
20
Роспутько
7
Джебов
25
Гуляев
18
Соколов
88
Маркелов
87
Филев
83
Ищенко
90
Роганович
5
Степанов
5
Степанов
90
Роганович
21
Галоян
97
Чурич
97
Чурич
21
Галоян
7
Юшин
23
Данилин
23
Данилин
7
Юшин
79
Каштанов
73
Шитов
73
Шитов
79
Каштанов
10
Дунай
9
Чупаев
9
Чупаев
10
Дунай
88
Маркелов
23
Иванников
23
Иванников
88
Маркелов
18
Соколов
59
Гердт
59
Гердт
18
Соколов
83
Ищенко
17
Гурылев
17
Гурылев
83
Ищенко
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
20
Роспутько
77
Библик
77
Библик
20
Роспутько
Остались в запасе
Торпедо
Чайка
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Торпедо - Чайка
1
2
Всего ударов по воротам
3
2
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Чайки», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Чайка»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
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Источник: «Бомбардир»