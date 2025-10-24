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  • «Арсенал» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«Арсенал» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября 2025, 18:20
Арсенал
24.10.2025, пятница, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Урал
56' Р. Мирзов (П)
14' Ю. Железнов 38' М. Бардачев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-2-2
42
Мелихов
21
Бердников
15
Пуцко
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
59
Аванесян
5
Трошечкин
22
Цараев
10
Богданец
90
Калмыков
27
Мирзов
4-2-3-1
57
Селихов
34
Маргасов
53
Бардачев
24
Филипенко
44
Малькевич
6
Сунгатулин
8
Аюпов
59
Харин
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
22
Цараев
14
Брнович
14
Брнович
22
Цараев
21
Бердников
7
Рейес
7
Рейес
21
Бердников
10
Богданец
10
Обрывков
10
Обрывков
10
Богданец
59
Аванесян
21
Максимов
21
Максимов
59
Аванесян
24
Филипенко
2
Бегич
2
Бегич
24
Филипенко
34
Маргасов
16
Итало
16
Итало
34
Маргасов
10
Секулич
37
Бондарев
37
Бондарев
10
Секулич
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
Остались в запасе
Арсенал
Урал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Арсенал - Урал
1
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Урала», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Урал»

«Арсенал» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Арсенал
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