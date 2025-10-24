24.10.2025, пятница, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-2-2
42
Мелихов
21
Бердников
15
Пуцко
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
59
Аванесян
5
Трошечкин
22
Цараев
10
Богданец
90
Калмыков
27
Мирзов
4-2-3-1
57
Селихов
34
Маргасов
53
Бардачев
24
Филипенко
44
Малькевич
6
Сунгатулин
8
Аюпов
59
Харин
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
22
Цараев
14
Брнович
14
Брнович
22
Цараев
21
Бердников
7
Рейес
7
Рейес
21
Бердников
10
Богданец
10
Обрывков
10
Обрывков
10
Богданец
59
Аванесян
21
Максимов
21
Максимов
59
Аванесян
24
Филипенко
2
Бегич
2
Бегич
24
Филипенко
34
Маргасов
16
Итало
16
Итало
34
Маргасов
10
Секулич
37
Бондарев
37
Бондарев
10
Секулич
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
Остались в запасе
Арсенал
Урал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
31
M. M. Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Арсенал - Урал
1
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Урала», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»