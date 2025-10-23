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  • «Брага» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Брага» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 18:35
Брага
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Црвена Звезда
22' Ф. Наварро 72' М. Доржель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Габри Мартинес
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
4
Мирко Иванич
(К) АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Брага
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
81
Fodé Pascoal
ЦЗ
62
Nuno Matos
ЦЗ
95
Сандро Видигаль
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
72
João Aragão
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Црвена Звезда
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
40
Luka Zarić
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Хорничек
15
Лелу
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
2
Гомес
29
Горби
8
Моутинью
21
Орта
17
Саласар
77
Мартинес
9
Наварро
4-1-2-2-1
1
Матеус
7
Соль
5
Родригао
30
Тебо
71
Тикнизян
20
Хандель
33
Крунич
22
Костов
4
Иванич
28
Радоньич
7
Арнаутович
8
Моутинью
50
50
8
Моутинью
77
Мартинес
41
41
77
Мартинес
17
Саласар
20
Доржель
20
Доржель
17
Саласар
21
Орта
72
72
21
Орта
9
Наварро
10
Виктор
10
Виктор
9
Наварро
33
Крунич
6
Байо
6
Байо
33
Крунич
28
Радоньич
7
Милсон
7
Милсон
28
Радоньич
4
Иванич
40
40
4
Иванич
22
Костов
21
Элшник
21
Элшник
22
Костов
7
Арнаутович
19
Дуарте
19
Дуарте
7
Арнаутович
Остались в запасе
Брага
Црвена Звезда
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
81
Fodé Pascoal
ЦЗ
62
Nuno Matos
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
99
Петер Олаинка
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
81
Fodé Pascoal
ЦЗ
62
Nuno Matos
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
99
Петер Олаинка
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Брага - Црвена Звезда
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
5
Офсайды
2
3
Количество передач
517
542
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Црвены Звезды», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Црвена Звезда»

«Брага» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Црвена Звезда Брага
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