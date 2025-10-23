23.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Брага
Брага
4-1-1-3-1
21
Хорничек
15
Лелу
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
2
Гомес
29
Горби
8
Моутинью
21
Орта
17
Саласар
77
Мартинес
9
Наварро
4-1-2-2-1
1
Матеус
7
Соль
5
Родригао
30
Тебо
71
Тикнизян
20
Хандель
33
Крунич
22
Костов
4
Иванич
28
Радоньич
7
Арнаутович
8
Моутинью
50
50
8
Моутинью
77
Мартинес
41
41
77
Мартинес
17
Саласар
20
Доржель
20
Доржель
17
Саласар
21
Орта
72
72
21
Орта
9
Наварро
10
Виктор
10
Виктор
9
Наварро
33
Крунич
6
Байо
6
Байо
33
Крунич
28
Радоньич
7
Милсон
7
Милсон
28
Радоньич
4
Иванич
40
40
4
Иванич
22
Костов
21
Элшник
21
Элшник
22
Костов
7
Арнаутович
19
Дуарте
19
Дуарте
7
Арнаутович
Остались в запасе
Брага
Црвена Звезда
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
81
Fodé Pascoal
ЦЗ
62
Nuno Matos
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
99
Петер Олаинка
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
81
Fodé Pascoal
ЦЗ
62
Nuno Matos
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
99
Петер Олаинка
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Брага - Црвена Звезда
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
5
Офсайды
2
3
Количество передач
517
542
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Црвены Звезды», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Црвена Звезда»
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Источник: «Бомбардир»