22.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-2-1-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
45
Осимхен
7
Салаи
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Алеесами
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
8
Аукленд
10
Хеуге
9
Хег
53
Йилмаз
17
Эльмали
17
Эльмали
53
Йилмаз
11
Акгюн
23
Айхан
23
Айхан
11
Акгюн
99
Лемина
8
Сара
8
Сара
99
Лемина
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
5
Алеесами
2
Нильсен
2
Нильсен
5
Алеесами
26
Эвьен
19
Клинге
19
Клинге
26
Эвьен
19
Фет
22
Басси
22
Басси
19
Фет
15
Бьоркан
25
Мяяття
25
Мяяття
15
Бьоркан
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Галатасарай
Буде-Глимт
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Галатасарай - Буде-Глимт
1
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
7
Офсайды
3
1
Количество передач
354
595
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
4.09
1.41
xGP (предотвращенные голы)
1.85
1.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Буде-Глимт», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Буде-Глимт»
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Источник: «Бомбардир»