Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Галатасарай» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 18:35
Галатасарай
22.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 1
Завершен
Буде-Глимт
3' В. Осимхен 33' В. Осимхен 60' Ю. Акгюн
75' А. Хельмерсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
(К) ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
45
Осимхен
7
Салаи
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Алеесами
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
8
Аукленд
10
Хеуге
9
Хег
53
Йилмаз
17
Эльмали
17
Эльмали
53
Йилмаз
11
Акгюн
23
Айхан
23
Айхан
11
Акгюн
99
Лемина
8
Сара
8
Сара
99
Лемина
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
5
Алеесами
2
Нильсен
2
Нильсен
5
Алеесами
26
Эвьен
19
Клинге
19
Клинге
26
Эвьен
19
Фет
22
Басси
22
Басси
19
Фет
15
Бьоркан
25
Мяяття
25
Мяяття
15
Бьоркан
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Галатасарай
Буде-Глимт
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
23
Магнус Риснаэс
ЦП
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Галатасарай - Буде-Глимт
1
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
7
Офсайды
3
1
Количество передач
354
595
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
4.09
1.41
xGP (предотвращенные голы)
1.85
1.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Буде-Глимт», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Буде-Глимт»

«Галатасарай» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Буде-Глимт Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
1
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
10
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+