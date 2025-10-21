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  • «Барселона» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Барселона» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 18:35
Барселона
21.10.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
6 : 1
Завершен
Олимпиакос
7' Ф. Лопес 38' Ф. Лопес 68' Л. Ямаль (П) 74' М. Рэшфорд 76' Ф. Лопес 79' М. Рэшфорд
53' А. Эль-Кааби (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
(К) ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
41
Хуан Эрнандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
77
Тони Фернандес
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
9
Рэшфорд
27
Фернандес
10
Ямаль
4-1-1-2-2
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
14
Дани Гарсия
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
23
Кунде
33
Араухо
33
Араухо
23
Кунде
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
27
Фернандес
21
де Йонг
21
де Йонг
27
Фернандес
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
3
Ортега
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
3
Ортега
10
Мартинш
36
Музакитис
36
Музакитис
10
Мартинш
22
Шикинью
90
Наскименту
90
Наскименту
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
9
Тареми
9
Тареми
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
11
Яремчук
11
Яремчук
11
Поденсе
Остались в запасе
Барселона
Олимпиакос
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
41
Хуан Эрнандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Александрос Пасхалакис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
41
Хуан Эрнандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Олимпиакос
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
666
239
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
67
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.48
1
xGP (предотвращенные голы)
-1.73
-1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Олимпиакоса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Олимпиакос»

«Барселона» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Олимпиакос Барселона
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