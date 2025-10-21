21.10.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
6 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-3
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
9
Рэшфорд
27
Фернандес
10
Ямаль
4-1-1-2-2
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
14
Дани Гарсия
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
23
Кунде
33
Араухо
33
Араухо
23
Кунде
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
27
Фернандес
21
де Йонг
21
де Йонг
27
Фернандес
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
3
Ортега
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
3
Ортега
10
Мартинш
36
Музакитис
36
Музакитис
10
Мартинш
22
Шикинью
90
Наскименту
90
Наскименту
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
9
Тареми
9
Тареми
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
11
Яремчук
11
Яремчук
11
Поденсе
Остались в запасе
Барселона
Олимпиакос
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
41
Хуан Эрнандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Александрос Пасхалакис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
41
Хуан Эрнандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Олимпиакос
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
666
239
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
67
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.48
1
xGP (предотвращенные голы)
-1.73
-1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Олимпиакоса», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»