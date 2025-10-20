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  • «Торпедо» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

«Торпедо» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

20 октября 2025, 18:20
Торпедо
20.10.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Виталий Дунай
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
3-2-1-2-2
95
Волков
15
Данилкин
22
Кожемякин
4
Бородин
90
Роганович
99
Шевченко
27
Орехов
21
Галоян
7
Юшин
9
Чупаев
79
Каштанов
3-2-1-1-2
51
Митров
50
Лысцов
62
Карпов
2
Бозов
44
Корнюшин
7
Маляров
50
Голубев
78
Куль
10
Гонгапшев
23
Стефанович
9
Чупаев
84
Чурилов
84
Чурилов
9
Чупаев
99
Шевченко
26
Байтуков
26
Байтуков
99
Шевченко
7
Юшин
23
Данилин
23
Данилин
7
Юшин
15
Данилкин
73
Шитов
73
Шитов
15
Данилкин
79
Каштанов
7
Бакич
7
Бакич
79
Каштанов
10
Гонгапшев
11
Порохов
11
Порохов
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Торпедо - Шинник
3
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Шинника», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Шинник»

«Торпедо» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Торпедо
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