Составы команд
Торпедо
Торпедо
3-2-1-2-2
95
Волков
15
Данилкин
22
Кожемякин
4
Бородин
90
Роганович
99
Шевченко
27
Орехов
21
Галоян
7
Юшин
9
Чупаев
79
Каштанов
3-2-1-1-2
51
Митров
50
Лысцов
62
Карпов
2
Бозов
44
Корнюшин
7
Маляров
50
Голубев
78
Куль
10
Гонгапшев
23
Стефанович
9
Чупаев
84
Чурилов
84
Чурилов
9
Чупаев
99
Шевченко
26
Байтуков
26
Байтуков
99
Шевченко
7
Юшин
23
Данилин
23
Данилин
7
Юшин
15
Данилкин
73
Шитов
73
Шитов
15
Данилкин
79
Каштанов
7
Бакич
7
Бакич
79
Каштанов
10
Гонгапшев
11
Порохов
11
Порохов
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Торпедо - Шинник
3
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Шинника», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Шинник»
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Источник: «Бомбардир»