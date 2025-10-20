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  • «Чайка» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

«Чайка» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

20 октября 2025, 16:50
Чайка
20.10.2025, понедельник, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Урал
17' И. Ишков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
22
Лео Кордейро
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
59
Арсений Гердт
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Никита Морозов
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
66
Петин
20
Роспутько
7
Джебов
83
Ищенко
18
Соколов
25
Гуляев
87
Филев
88
Маркелов
3-2-1-3-1
57
Селихов
53
Бардачев
16
Итало
24
Филипенко
77
Мигель
14
Мосин
22
Кордейро
37
Бондарев
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
88
Маркелов
23
Иванников
23
Иванников
88
Маркелов
20
Роспутько
17
Каптилович
17
Каптилович
20
Роспутько
7
Джебов
59
Гердт
59
Гердт
7
Джебов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
87
Филев
77
Библик
77
Библик
87
Филев
14
Железнов
44
Малькевич
44
Малькевич
14
Железнов
22
Кордейро
8
Аюпов
8
Аюпов
22
Кордейро
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
14
Мосин
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Мосин
10
Секулич
97
Воронов
97
Воронов
10
Секулич
Остались в запасе
Чайка
Урал
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Чайка - Урал
1
1
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Урала», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Урал»

«Чайка» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Чайка
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