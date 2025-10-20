20.10.2025, понедельник, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-1-3-2
1
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
66
Петин
20
Роспутько
7
Джебов
83
Ищенко
18
Соколов
25
Гуляев
87
Филев
88
Маркелов
3-2-1-3-1
57
Селихов
53
Бардачев
16
Итало
24
Филипенко
77
Мигель
14
Мосин
22
Кордейро
37
Бондарев
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
88
Маркелов
23
Иванников
23
Иванников
88
Маркелов
20
Роспутько
17
Каптилович
17
Каптилович
20
Роспутько
7
Джебов
59
Гердт
59
Гердт
7
Джебов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
87
Филев
77
Библик
77
Библик
87
Филев
14
Железнов
44
Малькевич
44
Малькевич
14
Железнов
22
Кордейро
8
Аюпов
8
Аюпов
22
Кордейро
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
14
Мосин
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Мосин
10
Секулич
97
Воронов
97
Воронов
10
Секулич
Остались в запасе
Чайка
Урал
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Чайка - Урал
1
1
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Урала», 15-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Урал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
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Источник: «Бомбардир»