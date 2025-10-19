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  • «Милан» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Милан» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 20:35
Милан
19.10.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
63' Р. Леау 86' Р. Леау (П)
55' Р. Госенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Эдин Джеко
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-2-3-2
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
33
Бартезаги
13
Атекаме
21
Риччи
14
Модрич
24
Фофана
27
Леау
56
Салемакерс
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
3
Раньери
4
Мари
5
Понграчич
20
Додо
8
Мандрагора
8
Госенс
41
Кавилья
10
Фаццини
44
Фаджоли
9
Кен
56
Салемакерс
5
Де Винтер
5
Де Винтер
56
Салемакерс
13
Атекаме
29
Хименес
29
Хименес
13
Атекаме
27
Леау
25
25
27
Леау
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
41
Кавилья
19
Сом
19
Сом
41
Кавилья
10
Фаццини
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
10
Фаццини
8
Мандрагора
7
Джеко
7
Джеко
8
Мандрагора
9
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Кен
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Фиорентина
3
3
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
12
Офсайды
0
2
Количество передач
485
362
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Фиорентины», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Фиорентина»

«Милан» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Милан
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