19.10.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
3-2-3-2
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
33
Бартезаги
13
Атекаме
21
Риччи
14
Модрич
24
Фофана
27
Леау
56
Салемакерс
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
3
Раньери
4
Мари
5
Понграчич
20
Додо
8
Мандрагора
8
Госенс
41
Кавилья
10
Фаццини
44
Фаджоли
9
Кен
56
Салемакерс
5
Де Винтер
5
Де Винтер
56
Салемакерс
13
Атекаме
29
Хименес
29
Хименес
13
Атекаме
27
Леау
25
25
27
Леау
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
41
Кавилья
19
Сом
19
Сом
41
Кавилья
10
Фаццини
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
10
Фаццини
8
Мандрагора
7
Джеко
7
Джеко
8
Мандрагора
9
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Кен
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Фиорентина
3
3
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
12
Офсайды
0
2
Количество передач
485
362
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Фиорентины», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»