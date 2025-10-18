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  • «Вильярреал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Вильярреал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 18:20
Вильярреал
18.10.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
2 : 2
Завершен
Бетис
44' Т. Бьюкенан 64' А. Молейро
66' Антони 90+4' Антони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
18
Томас Парти
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Тенас
23
Педраса
16
Марин
6
Наварро
12
Вейга
10
Парехо
14
Комесанья
10
Молейро
17
Бьюкенан
21
Олувасейи
7
Морено
4-1-1-3-1
13
Лопес
2
Бельерин
4
Натан
16
Гомес
23
Фирпо
21
Рока
4
Амрабат
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Эрнандес
10
Молейро
23
Кардона
23
Кардона
10
Молейро
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
23
Педраса
10
Соломон
10
Соломон
23
Педраса
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
21
Олувасейи
7
Перес
7
Перес
21
Олувасейи
21
Рока
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
21
Рока
10
Эз Абде
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Эз Абде
2
Бельерин
15
Гарсия
15
Гарсия
2
Бельерин
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
16
Офсайды
3
1
Количество передач
373
559
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Бетиса», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Бетис»

«Вильярреал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Вильярреал
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