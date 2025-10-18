18.10.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-1-2-2-2
1
Тенас
23
Педраса
16
Марин
6
Наварро
12
Вейга
10
Парехо
14
Комесанья
10
Молейро
17
Бьюкенан
21
Олувасейи
7
Морено
4-1-1-3-1
13
Лопес
2
Бельерин
4
Натан
16
Гомес
23
Фирпо
21
Рока
4
Амрабат
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Эрнандес
10
Молейро
23
Кардона
23
Кардона
10
Молейро
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
23
Педраса
10
Соломон
10
Соломон
23
Педраса
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
21
Олувасейи
7
Перес
7
Перес
21
Олувасейи
21
Рока
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
21
Рока
10
Эз Абде
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Эз Абде
2
Бельерин
15
Гарсия
15
Гарсия
2
Бельерин
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
16
Офсайды
3
1
Количество передач
373
559
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Бетиса», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»