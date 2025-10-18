18.10.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-2-2-1
1
Лено
30
Сессеньон
5
Андерсен
4
Куэнка
21
Кастань
16
Берге
10
Кэрни
24
Кинг
17
Ивоби
10
Уилсон
9
Хименес
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
4
Куэнка
3
Бейсси
3
Бейсси
4
Куэнка
5
Андерсен
6
Диоп
6
Диоп
5
Андерсен
10
Кэрни
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
10
Кэрни
24
Кинг
11
Кевин
11
Кевин
24
Кинг
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
10
Эзе
23
Мерино
23
Мерино
10
Эзе
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
10
Нарушения
11
4
Офсайды
0
2
Количество передач
313
546
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Арсенала», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»