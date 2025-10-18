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  • «Фулхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Фулхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 18:20
Фулхэм
18.10.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
58' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
(К) ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
4-1-2-2-1
1
Лено
30
Сессеньон
5
Андерсен
4
Куэнка
21
Кастань
16
Берге
10
Кэрни
24
Кинг
17
Ивоби
10
Уилсон
9
Хименес
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
4
Куэнка
3
Бейсси
3
Бейсси
4
Куэнка
5
Андерсен
6
Диоп
6
Диоп
5
Андерсен
10
Кэрни
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
10
Кэрни
24
Кинг
11
Кевин
11
Кевин
24
Кинг
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
10
Эзе
23
Мерино
23
Мерино
10
Эзе
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
10
Нарушения
11
4
Офсайды
0
2
Количество передач
313
546
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Арсенала», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Арсенал»

«Фулхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Фулхэм
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