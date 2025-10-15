15.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
3-2-1-2-2
51
Митров
62
Карпов
2
Бозов
50
Лысцов
44
Корнюшин
2
Косогоров
50
Голубев
23
Нафиков
97
Малахов
23
Стефанович
10
Гонгапшев
3-1-2-2-2
43
Присяжненко
15
Шадринцев
65
Толстопятов
5
Мусалов
8
Кантария
6
Родин
23
Михайлов
8
Сухомлинов
7
Джамилов
14
Машуков
53
Моисеев
44
Корнюшин
53
Котин
53
Котин
44
Корнюшин
2
Косогоров
7
Маляров
7
Маляров
2
Косогоров
23
Нафиков
20
Шипунов
20
Шипунов
23
Нафиков
50
Лысцов
78
Куль
78
Куль
50
Лысцов
7
Джамилов
12
Ширяев
12
Ширяев
7
Джамилов
15
Шадринцев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
15
Шадринцев
65
Толстопятов
7
Бобер
7
Бобер
65
Толстопятов
23
Михайлов
94
Кучугура
94
Кучугура
23
Михайлов
53
Моисеев
7
Никитин
7
Никитин
53
Моисеев
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Нефтехимика», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»