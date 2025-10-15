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  • «Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

15 октября 2025, 16:50
Шинник
15.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Нефтехимик
11' И. Стефанович
85' А. Никитин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
7
Константин Шильцов
АП
3-2-1-2-2
51
Митров
62
Карпов
2
Бозов
50
Лысцов
44
Корнюшин
2
Косогоров
50
Голубев
23
Нафиков
97
Малахов
23
Стефанович
10
Гонгапшев
3-1-2-2-2
43
Присяжненко
15
Шадринцев
65
Толстопятов
5
Мусалов
8
Кантария
6
Родин
23
Михайлов
8
Сухомлинов
7
Джамилов
14
Машуков
53
Моисеев
44
Корнюшин
53
Котин
53
Котин
44
Корнюшин
2
Косогоров
7
Маляров
7
Маляров
2
Косогоров
23
Нафиков
20
Шипунов
20
Шипунов
23
Нафиков
50
Лысцов
78
Куль
78
Куль
50
Лысцов
7
Джамилов
12
Ширяев
12
Ширяев
7
Джамилов
15
Шадринцев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
15
Шадринцев
65
Толстопятов
7
Бобер
7
Бобер
65
Толстопятов
23
Михайлов
94
Кучугура
94
Кучугура
23
Михайлов
53
Моисеев
7
Никитин
7
Никитин
53
Моисеев
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Нефтехимика», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Нефтехимик»

«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Нефтехимик Шинник
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