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  • «Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

«Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

15 октября 2025, 16:50
Чайка
15.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 3
Завершен
КАМАЗ
59' Н. Ищенко
3' В. Семенов 40' В. Семенов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
8
Oleksandr Rosputko
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
59
Арсений Гердт
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
59
Daniil Motorin
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Фадеев
23
Иванников
27
Крутовских
39
Маслов
66
Петин
91
Столяров
8
83
Ищенко
18
Соколов
70
Червяков
77
Библик
4-1-2-3
30
Замерец
4
Юдинцев
5
Ратников
15
Бурко
6
Калистратов
79
Семенов
8
Долгополов
2
Хубаев
11
Абдуллаев
8
Шамкин
53
Дерюгин
91
Столяров
17
Каптилович
17
Каптилович
91
Столяров
83
Ищенко
17
Гурылев
17
Гурылев
83
Ищенко
70
Червяков
25
Гуляев
25
Гуляев
70
Червяков
77
Библик
87
Филев
87
Филев
77
Библик
15
Бурко
3
Маругин
3
Маругин
15
Бурко
11
Абдуллаев
7
Аюкин
7
Аюкин
11
Абдуллаев
8
Долгополов
10
Защепкин
10
Защепкин
8
Долгополов
Остались в запасе
Чайка
КАМАЗ
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
59
Daniil Motorin
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
59
Daniil Motorin
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Чайка - КАМАЗ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «КАМАЗа», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «КАМАЗ»

«Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок КАМАЗ Чайка
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