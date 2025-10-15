15.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 3
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
4-1-1-3-1
1
Фадеев
23
Иванников
27
Крутовских
39
Маслов
66
Петин
91
Столяров
8
83
Ищенко
18
Соколов
70
Червяков
77
Библик
4-1-2-3
30
Замерец
4
Юдинцев
5
Ратников
15
Бурко
6
Калистратов
79
Семенов
8
Долгополов
2
Хубаев
11
Абдуллаев
8
Шамкин
53
Дерюгин
91
Столяров
17
Каптилович
17
Каптилович
91
Столяров
83
Ищенко
17
Гурылев
17
Гурылев
83
Ищенко
70
Червяков
25
Гуляев
25
Гуляев
70
Червяков
77
Библик
87
Филев
87
Филев
77
Библик
15
Бурко
3
Маругин
3
Маругин
15
Бурко
11
Абдуллаев
7
Аюкин
7
Аюкин
11
Абдуллаев
8
Долгополов
10
Защепкин
10
Защепкин
8
Долгополов
Остались в запасе
Чайка
КАМАЗ
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
59
Daniil Motorin
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
59
Daniil Motorin
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Чайка - КАМАЗ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «КАМАЗа», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»