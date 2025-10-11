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  • «Родина» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

«Родина» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 17:50
Родина
11.10.2025, суббота, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
10' Й. Рейна 90' И. Дятлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
9
Артем Максименко
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
20
Жорди Тур
ЦП
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
7
Папе
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
13
Данила Янов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
4-1-3-2
13
Волков
49
Дятлов
75
Мещанинов
55
Крижан
80
Бессмертный
50
Фищенко
80
Концевой
9
Максименко
77
Корян
10
Рейна
99
Тимошенко
4-2-1-3
96
Кузнецов
44
Гурбан
30
Шавлохов
29
Мухин
91
Носков
17
Анисимов
6
Багиев
20
Тур
10
Алиев
10
Цыпченко
9
Алькальде
75
Мещанинов
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
75
Мещанинов
80
Концевой
88
Сокол
88
Сокол
80
Концевой
77
Корян
38
Мусаев
38
Мусаев
77
Корян
91
Носков
71
Мастерной
71
Мастерной
91
Носков
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Цыпченко
13
Янов
13
Янов
10
Цыпченко
20
Тур
11
Брагин
11
Брагин
20
Тур
Остались в запасе
Родина
СКА-Хабаровск
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
98
Ислам Имамов
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Папе
ЛВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Родина - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «СКА-Хабаровск», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «СКА-Хабаровск»

«Родина» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Родина
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