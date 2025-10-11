11.10.2025, суббота, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-3-2
13
Волков
49
Дятлов
75
Мещанинов
55
Крижан
80
Бессмертный
50
Фищенко
80
Концевой
9
Максименко
77
Корян
10
Рейна
99
Тимошенко
4-2-1-3
96
Кузнецов
44
Гурбан
30
Шавлохов
29
Мухин
91
Носков
17
Анисимов
6
Багиев
20
Тур
10
Алиев
10
Цыпченко
9
Алькальде
75
Мещанинов
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
75
Мещанинов
80
Концевой
88
Сокол
88
Сокол
80
Концевой
77
Корян
38
Мусаев
38
Мусаев
77
Корян
91
Носков
71
Мастерной
71
Мастерной
91
Носков
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Цыпченко
13
Янов
13
Янов
10
Цыпченко
20
Тур
11
Брагин
11
Брагин
20
Тур
Остались в запасе
Родина
СКА-Хабаровск
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
98
Ислам Имамов
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Папе
ЛВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Родина - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «СКА-Хабаровск», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «СКА-Хабаровск»
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Источник: «Бомбардир»