05.10.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
17
Суасо
22
Кармона
23
Маркао
3
Аспиликуэта
6
Агум
3
Менди
97
Соу
11
Варгас
4
Санчес
16
Ромеро
4-2-3-1
13
Щесны
23
Кунде
33
Араухо
5
Кубарси
18
Мартин
21
де Йонг
8
Педри
9
Торрес
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Левандовски
97
Соу
8
Гудель
8
Гудель
97
Соу
4
Санчес
21
Эджуке
21
Эджуке
4
Санчес
11
Варгас
24
Янузай
24
Янузай
11
Варгас
16
Ромеро
45
Адамс
45
Адамс
16
Ромеро
3
Менди
10
Фернандес
10
Фернандес
3
Менди
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
33
Араухо
24
Гарсия
24
Гарсия
33
Араухо
21
де Йонг
15
Кристенсен
15
Кристенсен
21
де Йонг
9
Торрес
19
Барджи
19
Барджи
9
Торрес
Остались в запасе
Севилья
Барселона
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Севилья - Барселона
7
5
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
9
Офсайды
10
0
Количество передач
265
426
Сейвы
7
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.8
2.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Барселоны», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»