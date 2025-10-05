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  • «Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 16:05
Севилья
05.10.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
4 : 1
Завершен
Барселона
13' А. Санчес (П) 36' И. Ромеро 90' Х. Анхель Кармона 90+6' А. Адамс
45+7' М. Рэшфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Маркао
(К) ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
3
Батиста Менди
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Осо
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Барселона
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
77
Тони Фернандес
ПВ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
17
Суасо
22
Кармона
23
Маркао
3
Аспиликуэта
6
Агум
3
Менди
97
Соу
11
Варгас
4
Санчес
16
Ромеро
4-2-3-1
13
Щесны
23
Кунде
33
Араухо
5
Кубарси
18
Мартин
21
де Йонг
8
Педри
9
Торрес
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Левандовски
97
Соу
8
Гудель
8
Гудель
97
Соу
4
Санчес
21
Эджуке
21
Эджуке
4
Санчес
11
Варгас
24
Янузай
24
Янузай
11
Варгас
16
Ромеро
45
Адамс
45
Адамс
16
Ромеро
3
Менди
10
Фернандес
10
Фернандес
3
Менди
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
33
Араухо
24
Гарсия
24
Гарсия
33
Араухо
21
де Йонг
15
Кристенсен
15
Кристенсен
21
де Йонг
9
Торрес
19
Барджи
19
Барджи
9
Торрес
Остались в запасе
Севилья
Барселона
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
36
Осо
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Севилья - Барселона
7
5
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
9
Офсайды
10
0
Количество передач
265
426
Сейвы
7
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.8
2.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Барселоны», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Барселона»

«Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Севилья
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