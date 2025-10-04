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  • «Арсенал» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Арсенал» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 15:50
Арсенал
04.10.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
38' Д. Райс 67' Б. Сака (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
9
Каллум Маршалл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
8
Эдегор
4-1-3-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
15
Мавропанос
3
Килман
25
Диуф
27
Магасса
38
Саммервил
18
Фернандеш
11
Пакета
10
Фуллкруг
20
Боуэн
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
8
Эдегор
36
Субименди
36
Субименди
8
Эдегор
10
Эзе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Эзе
29
Ван-Биссака
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
29
Ван-Биссака
27
Магасса
8
Поттс
8
Поттс
27
Магасса
10
Фуллкруг
9
Маршалл
9
Маршалл
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
565
263
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вест Хэма», 7-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм»

«Арсенал» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Арсенал
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