04.10.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-3-2
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
8
Эдегор
4-1-3-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
15
Мавропанос
3
Килман
25
Диуф
27
Магасса
38
Саммервил
18
Фернандеш
11
Пакета
10
Фуллкруг
20
Боуэн
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
8
Эдегор
36
Субименди
36
Субименди
8
Эдегор
10
Эзе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Эзе
29
Ван-Биссака
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
29
Ван-Биссака
27
Магасса
8
Поттс
8
Поттс
27
Магасса
10
Фуллкруг
9
Маршалл
9
Маршалл
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
565
263
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вест Хэма», 7-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»