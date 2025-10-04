04.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-3-3
96
Обухов
27
Магкеев
20
Юрганов
2
Черов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
10
Альшин
10
Гонгадзе
19
Пуси
8
Багамаев
4-1-2-3
86
Шайхутдинов
20
Ковалев
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
3
Красильниченко
6
Умников
37
Воронин
17
Гершун
28
Новиков
19
Руденко
48
Уридия
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
19
Пуси
99
Абдоков
99
Абдоков
19
Пуси
97
Магомедов
17
Ковалев
17
Ковалев
97
Магомедов
10
Гонгадзе
90
Турищев
90
Турищев
10
Гонгадзе
3
Красильниченко
84
Гуца
84
Гуца
3
Красильниченко
6
Умников
99
Костин
99
Костин
6
Умников
37
Воронин
14
Яковлев
14
Яковлев
37
Воронин
17
Гершун
7
Мурза
7
Мурза
17
Гершун
19
Руденко
9
Каменщиков
9
Каменщиков
19
Руденко
Остались в запасе
Факел
Волга
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
92
Ignat Kasyanov
ЦП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
92
Ignat Kasyanov
ЦП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Факел - Волга
3
1
Всего ударов по воротам
9
10
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Волги», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Волга»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»