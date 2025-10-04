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  • «Факел» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Факел» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 15:50
Факел
04.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Волга
16' Б. Пуси
21' М. Умников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
6
Михаил Умников
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
48
Георгий Уридия
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
92
Ignat Kasyanov
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
3-1-3-3
96
Обухов
27
Магкеев
20
Юрганов
2
Черов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
10
Альшин
10
Гонгадзе
19
Пуси
8
Багамаев
4-1-2-3
86
Шайхутдинов
20
Ковалев
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
3
Красильниченко
6
Умников
37
Воронин
17
Гершун
28
Новиков
19
Руденко
48
Уридия
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
19
Пуси
99
Абдоков
99
Абдоков
19
Пуси
97
Магомедов
17
Ковалев
17
Ковалев
97
Магомедов
10
Гонгадзе
90
Турищев
90
Турищев
10
Гонгадзе
3
Красильниченко
84
Гуца
84
Гуца
3
Красильниченко
6
Умников
99
Костин
99
Костин
6
Умников
37
Воронин
14
Яковлев
14
Яковлев
37
Воронин
17
Гершун
7
Мурза
7
Мурза
17
Гершун
19
Руденко
9
Каменщиков
9
Каменщиков
19
Руденко
Остались в запасе
Факел
Волга
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
92
Ignat Kasyanov
ЦП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
92
Ignat Kasyanov
ЦП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Факел - Волга
3
1
Всего ударов по воротам
9
10
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Волги», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Волга»

«Факел» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Факел
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