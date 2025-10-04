Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Волги», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Волга»