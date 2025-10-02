02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Селтик
Селтик
4-2-1-3
1
Шмейхель
63
Тирни
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
51
42
МакГрегор
8
Бернарду
8
Нигрен
17
Тунекти
17
Ихеначо
38
Маэда
3-3-1-1-2
21
Хорничек
26
Арри-Мби
14
Лагербилке
15
Лелу
6
Карвальо
29
Горби
27
Гриллич
41
21
Орта
19
Эль Уаззани
10
Виктор
51
4
Сараччи
4
Сараччи
51
8
Бернарду
7
Энгелс
7
Энгелс
8
Бернарду
63
Тирни
47
Маррей
47
Маррей
63
Тирни
8
Нигрен
5
Хатате
5
Хатате
8
Нигрен
38
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
38
Маэда
41
2
Гомес
2
Гомес
41
27
Гриллич
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Гриллич
10
Виктор
50
50
10
Виктор
21
Орта
17
Саласар
17
Саласар
21
Орта
19
Эль Уаззани
77
Мартинес
77
Мартинес
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Селтик
Брага
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
33
Жоау Маркеш
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
72
João Aragão
ЦФ
95
Сандро Видигаль
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
33
Жоау Маркеш
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
72
João Aragão
ЦФ
95
Сандро Видигаль
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Селтик - Брага
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
9
Офсайды
1
2
Количество передач
589
470
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Браги», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Брага»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»