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  • «Селтик» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Селтик» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 18:35
Селтик
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
0 : 2
Завершен
Брага
20' Р. Орта 85' Г. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Брага
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
72
João Aragão
ЦФ
95
Сандро Видигаль
ЦФ
4-2-1-3
1
Шмейхель
63
Тирни
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
51
42
МакГрегор
8
Бернарду
8
Нигрен
17
Тунекти
17
Ихеначо
38
Маэда
3-3-1-1-2
21
Хорничек
26
Арри-Мби
14
Лагербилке
15
Лелу
6
Карвальо
29
Горби
27
Гриллич
41
21
Орта
19
Эль Уаззани
10
Виктор
51
4
Сараччи
4
Сараччи
51
8
Бернарду
7
Энгелс
7
Энгелс
8
Бернарду
63
Тирни
47
Маррей
47
Маррей
63
Тирни
8
Нигрен
5
Хатате
5
Хатате
8
Нигрен
38
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
38
Маэда
41
2
Гомес
2
Гомес
41
27
Гриллич
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Гриллич
10
Виктор
50
50
10
Виктор
21
Орта
17
Саласар
17
Саласар
21
Орта
19
Эль Уаззани
77
Мартинес
77
Мартинес
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Селтик
Брага
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
33
Жоау Маркеш
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
72
João Aragão
ЦФ
95
Сандро Видигаль
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
33
Жоау Маркеш
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
72
João Aragão
ЦФ
95
Сандро Видигаль
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Селтик - Брага
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
9
Офсайды
1
2
Количество передач
589
470
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Браги», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Брага»

«Селтик» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Брага Селтик
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