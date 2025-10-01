01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
17
Беукема
15
Жуан
37
Спинаццола
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Мактоминей
11
Де Брюйне
21
Политано
19
Хойлунд
3-1-3-3
1
Силва
22
Фреснеда
72
Куарежма
25
Инасиу
23
Юльманн
23
Кенда
8
Симойнш
10
Катамо
7
Тринкау
7
Иоаннидис
20
Араухо
3
Гутьеррес
37
Оливера
37
Оливера
3
Гутьеррес
8
Мактоминей
70
Ланг
70
Ланг
8
Мактоминей
11
Де Брюйне
11
Гилмор
11
Гилмор
11
Де Брюйне
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
72
Куарежма
6
Дебаст
6
Дебаст
72
Куарежма
8
Симойнш
5
Морита
5
Морита
8
Симойнш
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
7
Иоаннидис
27
Сантос
27
Сантос
7
Иоаннидис
10
Катамо
97
Суарес
97
Суарес
10
Катамо
Остались в запасе
Наполи
Спортинг
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Спортинг
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
0
Количество передач
508
495
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Спортинга», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»