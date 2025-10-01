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  • «Наполи» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Наполи» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 20:50
Наполи
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
36' Р. Хойлунд 79' Р. Хойлунд
62' Л. Суарес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
(К) ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
8
Жоау Симойнш
АП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
17
Беукема
15
Жуан
37
Спинаццола
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Мактоминей
11
Де Брюйне
21
Политано
19
Хойлунд
3-1-3-3
1
Силва
22
Фреснеда
72
Куарежма
25
Инасиу
23
Юльманн
23
Кенда
8
Симойнш
10
Катамо
7
Тринкау
7
Иоаннидис
20
Араухо
3
Гутьеррес
37
Оливера
37
Оливера
3
Гутьеррес
8
Мактоминей
70
Ланг
70
Ланг
8
Мактоминей
11
Де Брюйне
11
Гилмор
11
Гилмор
11
Де Брюйне
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
72
Куарежма
6
Дебаст
6
Дебаст
72
Куарежма
8
Симойнш
5
Морита
5
Морита
8
Симойнш
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
7
Иоаннидис
27
Сантос
27
Сантос
7
Иоаннидис
10
Катамо
97
Суарес
97
Суарес
10
Катамо
Остались в запасе
Наполи
Спортинг
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Спортинг
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
0
Количество передач
508
495
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Спортинга», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Спортинг»

«Наполи» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Наполи
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