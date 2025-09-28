28.09.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
4-1-1-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
27
Вольтемаде
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
3
Москера
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
2
Ливраменто
24
Ласселлс
24
Ласселлс
2
Ливраменто
17
Гордон
2
Триппьер
2
Триппьер
17
Гордон
7
Жоэлинтон
11
Барнс
11
Барнс
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
19
Эланга
19
Эланга
23
Мерфи
27
Вольтемаде
10
Осула
10
Осула
27
Вольтемаде
3
Москера
2
Салиба
2
Салиба
3
Москера
19
Троссард
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
33
Калафьори
23
Мерино
23
Мерино
33
Калафьори
36
Субименди
8
Эдегор
8
Эдегор
36
Субименди
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
12
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
271
490
Сейвы
5
2
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
18
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.45
2.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Арсенала», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»