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  • «Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 17:20
Ньюкасл
28.09.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
34' Н. Вольтемаде
84' М. Мерино 90+6' Габриэль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
8
Мартин Эдегор
АП
4-1-1-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
27
Вольтемаде
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
3
Москера
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
2
Ливраменто
24
Ласселлс
24
Ласселлс
2
Ливраменто
17
Гордон
2
Триппьер
2
Триппьер
17
Гордон
7
Жоэлинтон
11
Барнс
11
Барнс
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
19
Эланга
19
Эланга
23
Мерфи
27
Вольтемаде
10
Осула
10
Осула
27
Вольтемаде
3
Москера
2
Салиба
2
Салиба
3
Москера
19
Троссард
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
33
Калафьори
23
Мерино
23
Мерино
33
Калафьори
36
Субименди
8
Эдегор
8
Эдегор
36
Субименди
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
12
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
271
490
Сейвы
5
2
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
18
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.45
2.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Арсенала», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Арсенал»

«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Ньюкасл
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