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  • «Челябинск» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Челябинск» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 13:50
Челябинск
20.09.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Родина
24' Р. Гаджимурадов 78' Г. Левин 87' А. Жиров 90' Г. Левин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Баба Н'Диайе
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
7
Папе
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
15
Кочиев
5
Гатин
2
Жиров
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
17
Н'Диайе
10
Гаджимурадов
88
Эза
4-1-2-2-1
13
Волков
80
Бессмертный
55
Крижан
63
Кузьмичев
49
Дятлов
50
Фищенко
72
Гордюшенко
5
Егорычев
9
Максименко
7
Папе
10
Рейна
5
Гатин
2
Гапечкин
2
Гапечкин
5
Гатин
18
Кертанов
99
Емельянов
99
Емельянов
18
Кертанов
17
Н'Диайе
16
Пушкарев
16
Пушкарев
17
Н'Диайе
10
Гаджимурадов
11
Носов
11
Носов
10
Гаджимурадов
88
Эза
29
Урванцев
29
Урванцев
88
Эза
72
Гордюшенко
38
Мусаев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Бессмертный
23
Ушатов
23
Ушатов
80
Бессмертный
49
Дятлов
80
Концевой
80
Концевой
49
Дятлов
5
Егорычев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
5
Егорычев
Остались в запасе
Челябинск
Родина
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Челябинск - Родина
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Родины», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Родина»

«Челябинск» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Челябинск
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