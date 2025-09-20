20.09.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
4-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
15
Кочиев
5
Гатин
2
Жиров
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
17
Н'Диайе
10
Гаджимурадов
88
Эза
4-1-2-2-1
13
Волков
80
Бессмертный
55
Крижан
63
Кузьмичев
49
Дятлов
50
Фищенко
72
Гордюшенко
5
Егорычев
9
Максименко
7
Папе
10
Рейна
5
Гатин
2
Гапечкин
2
Гапечкин
5
Гатин
18
Кертанов
99
Емельянов
99
Емельянов
18
Кертанов
17
Н'Диайе
16
Пушкарев
16
Пушкарев
17
Н'Диайе
10
Гаджимурадов
11
Носов
11
Носов
10
Гаджимурадов
88
Эза
29
Урванцев
29
Урванцев
88
Эза
72
Гордюшенко
38
Мусаев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Бессмертный
23
Ушатов
23
Ушатов
80
Бессмертный
49
Дятлов
80
Концевой
80
Концевой
49
Дятлов
5
Егорычев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
5
Егорычев
Остались в запасе
Челябинск
Родина
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Челябинск - Родина
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Родины», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Родина»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»