18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-2-2-2
16
Цеттерер
11
Браун
4
Кох
3
Теате
34
Коллинс
8
Шаиби
15
Ларссон
20
Доан
7
Кнауфф
9
Буркардт
42
Узун
3-2-2-3
1
Чакир
90
Синго
6
Санчес
17
Эльмали
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
20
Гюндоган
7
Салаи
10
Сане
53
Йилмаз
4
Кох
12
Аменда
12
Аменда
4
Кох
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
42
Узун
23
Бахоя
23
Бахоя
42
Узун
20
Доан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
20
Доан
9
Буркардт
11
Ваи
11
Ваи
9
Буркардт
11
Акгюн
23
Айхан
23
Айхан
11
Акгюн
20
Гюндоган
8
Сара
8
Сара
20
Гюндоган
17
Эльмали
4
Якобс
4
Якобс
17
Эльмали
10
Сане
23
Кутуджу
23
Кутуджу
10
Сане
99
Лемина
9
Икарди
9
Икарди
99
Лемина
Остались в запасе
Айнтрахт
Галатасарай
40
Кауа Сантос
ВР
1
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
1
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Айнтрахт - Галатасарай
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
330
555
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.09
xGP (предотвращенные голы)
-3.45
-3.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Галатасарая», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Галатасарай»
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Источник: «Бомбардир»