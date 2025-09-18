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  • «Айнтрахт» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

«Айнтрахт» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

18 сентября 2025, 20:50
Айнтрахт
18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
5 : 1
Завершен
Галатасарай
45+2' Д. Узун 66' Ж. Буркардт 75' А. Кнауфф
8' Ю. Акгюн 37' Д. Санчес 45+4' У. Синго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
(К) ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-2-2-2
16
Цеттерер
11
Браун
4
Кох
3
Теате
34
Коллинс
8
Шаиби
15
Ларссон
20
Доан
7
Кнауфф
9
Буркардт
42
Узун
3-2-2-3
1
Чакир
90
Синго
6
Санчес
17
Эльмали
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
20
Гюндоган
7
Салаи
10
Сане
53
Йилмаз
4
Кох
12
Аменда
12
Аменда
4
Кох
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
42
Узун
23
Бахоя
23
Бахоя
42
Узун
20
Доан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
20
Доан
9
Буркардт
11
Ваи
11
Ваи
9
Буркардт
11
Акгюн
23
Айхан
23
Айхан
11
Акгюн
20
Гюндоган
8
Сара
8
Сара
20
Гюндоган
17
Эльмали
4
Якобс
4
Якобс
17
Эльмали
10
Сане
23
Кутуджу
23
Кутуджу
10
Сане
99
Лемина
9
Икарди
9
Икарди
99
Лемина
Остались в запасе
Айнтрахт
Галатасарай
40
Кауа Сантос
ВР
1
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
1
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Айнтрахт - Галатасарай
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
330
555
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.09
xGP (предотвращенные голы)
-3.45
-3.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Галатасарая», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Галатасарай»

«Айнтрахт» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Галатасарай Айнтрахт
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