16.09.2025, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-3-2
1
Лукьянов
16
Крашевский
23
Кастильо
2
Александров
3
Коледин
8
Майга
27
Грулев
52
Смелов
29
Сефас
32
Весино
19
Ермаков
3-3-1-2-1
39
Магомедов
3
Аззи
43
Ахмедов
99
Алибеков
21
Аззи
16
Мрезиг
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
53
Гаджиев
47
Глушков
7
Мастури
19
Ермаков
32
Пигас
32
Пигас
19
Ермаков
32
Весино
14
Тичич
14
Тичич
32
Весино
29
Сефас
24
Бедошвили
24
Бедошвили
29
Сефас
8
Майга
77
Ивлев
77
Ивлев
8
Майга
53
Гаджиев
21
Джабраилов
21
Джабраилов
53
Гаджиев
16
Мрезиг
25
Агаларов
25
Агаларов
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
11
Миро
11
Миро
10
Хоссейннеджад
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо Мх
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо Мх
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо» Махачкала, 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Динамо» Махачкала
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Источник: «Бомбардир»