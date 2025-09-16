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  • «Пари НН» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

16 сентября 2025, 19:35
Нижний Новгород
16.09.2025, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мх
45+1' Х. Кастильо
76' Г. Агаларов (П) 79' М. Аззи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
19
Никита Ермаков
АП
52
Егор Смелов
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
24
Вахо Бедошвили
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
11
Миро
ЦФ
4-1-3-2
1
Лукьянов
16
Крашевский
23
Кастильо
2
Александров
3
Коледин
8
Майга
27
Грулев
52
Смелов
29
Сефас
32
Весино
19
Ермаков
3-3-1-2-1
39
Магомедов
3
Аззи
43
Ахмедов
99
Алибеков
21
Аззи
16
Мрезиг
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
53
Гаджиев
47
Глушков
7
Мастури
19
Ермаков
32
Пигас
32
Пигас
19
Ермаков
32
Весино
14
Тичич
14
Тичич
32
Весино
29
Сефас
24
Бедошвили
24
Бедошвили
29
Сефас
8
Майга
77
Ивлев
77
Ивлев
8
Майга
53
Гаджиев
21
Джабраилов
21
Джабраилов
53
Гаджиев
16
Мрезиг
25
Агаларов
25
Агаларов
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
11
Миро
11
Миро
10
Хоссейннеджад
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо Мх
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо Мх
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо» Махачкала, 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Динамо» Махачкала

«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Нижний Новгород
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