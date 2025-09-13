13.09.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-4-1-2
43
Де Хеа
8
Госенс
15
Комуццо
5
Понграчич
3
Раньери
19
Сом
8
Мандрагора
20
Додо
44
Фаджоли
9
Кен
7
Джеко
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
17
Беукема
4
Буонджорно
37
Спинаццола
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Мактоминей
21
Политано
11
Де Брюйне
19
Хойлунд
5
Понграчич
2
Вити
2
Вити
5
Понграчич
15
Комуццо
48
Лэмпти
48
Лэмпти
15
Комуццо
44
Фаджоли
41
Кавилья
41
Кавилья
44
Фаджоли
19
Сом
10
Фаццини
10
Фаццини
19
Сом
7
Джеко
91
Пикколи
91
Пикколи
7
Джеко
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
11
Де Брюйне
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Де Брюйне
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Наполи
1
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
14
14
Количество передач
456
419
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.65
3.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Наполи», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»