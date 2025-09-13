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  • «Арсенал» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 13:20
Арсенал
13.09.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
32' М. Субименди 46' В. Дьекереш 79' М. Субименди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
7
Дилан Баква
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
33
Калафьори
3
Москера
6
Габриэль
12
Тимбер
36
Субименди
23
Мерино
8
Эдегор
10
Эзе
20
Мадуэке
14
Дьекереш
4-1-1-3-1
26
Селс
3
Уильямс
5
Мурильо
5
Морато
31
Миленкович
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Ндой
9
Вуд
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
20
Мадуэке
7
Мартинелли
7
Мартинелли
20
Мадуэке
10
Эзе
19
Троссард
19
Троссард
10
Эзе
5
Мурильо
37
Савона
37
Савона
5
Мурильо
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Гиббс-Уайт
9
Вуд
7
Баква
7
Баква
9
Вуд
7
Хадсон-Одои
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Арсенал
Ноттингем Форест
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
56
Макс Доумэн
АП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест
1
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
8
11
Офсайды
2
0
Количество передач
478
409
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.2
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ноттингем Форест», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ноттингем Форест»

«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Арсенал
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