13.09.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
1
Райя
33
Калафьори
3
Москера
6
Габриэль
12
Тимбер
36
Субименди
23
Мерино
8
Эдегор
10
Эзе
20
Мадуэке
14
Дьекереш
4-1-1-3-1
26
Селс
3
Уильямс
5
Мурильо
5
Морато
31
Миленкович
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Ндой
9
Вуд
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
20
Мадуэке
7
Мартинелли
7
Мартинелли
20
Мадуэке
10
Эзе
19
Троссард
19
Троссард
10
Эзе
5
Мурильо
37
Савона
37
Савона
5
Мурильо
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Гиббс-Уайт
9
Вуд
7
Баква
7
Баква
9
Вуд
7
Хадсон-Одои
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Арсенал
Ноттингем Форест
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
56
Макс Доумэн
АП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест
1
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
8
11
Офсайды
2
0
Количество передач
478
409
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.2
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ноттингем Форест», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»