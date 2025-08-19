Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025

«Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025

Сегодня, 15:50
Локомотив Г
19.08.2025, вторник, 17:00
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Динамо Мн
Статистика матча Локомотив Г - Динамо Мн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» Гомель против «Динамо» Минск, 1/16 Кубка Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» Гомель – «Динамо-Брест»

«Локомотив» Гомель – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Кубок Динамо Мн Локомотив Г
