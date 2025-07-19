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  • «Шинник» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Шинник» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 15:20
Шинник
19.07.2025, суббота, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Урал
38' Ю. Железнов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Шинник
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
31
Максим Сергеев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
97
Илья Ишков
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-3-3-1
51
Митров
50
Лысцов
62
Карпов
27
Черный
2
Косогоров
64
Ланин
7
Маляров
78
Куль
20
Шипунов
11
Порохов
10
Гонгапшев
3-3-1-2-1
57
Селихов
14
Мосин
53
Бардачев
2
Бегич
34
Маргасов
8
Аюпов
35
Прищепа
99
Акбашев
37
Бондарев
14
Железнов
10
Секулич
50
Лысцов
44
Корнюшин
44
Корнюшин
50
Лысцов
10
Гонгапшев
15
Самойлов
15
Самойлов
10
Гонгапшев
11
Порохов
20
Мартовой
20
Мартовой
11
Порохов
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
20
Шипунов
88
Миронов
88
Миронов
20
Шипунов
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
14
Железнов
97
Ишков
97
Ишков
14
Железнов
14
Мосин
59
Харин
59
Харин
14
Мосин
99
Акбашев
97
Воронов
97
Воронов
99
Акбашев
Остались в запасе
Шинник
Урал
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Шинник - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Урала», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Урал»

«Шинник» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Шинник
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