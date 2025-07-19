19.07.2025, суббота, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
3-3-3-1
51
Митров
50
Лысцов
62
Карпов
27
Черный
2
Косогоров
64
Ланин
7
Маляров
78
Куль
20
Шипунов
11
Порохов
10
Гонгапшев
3-3-1-2-1
57
Селихов
14
Мосин
53
Бардачев
2
Бегич
34
Маргасов
8
Аюпов
35
Прищепа
99
Акбашев
37
Бондарев
14
Железнов
10
Секулич
50
Лысцов
44
Корнюшин
44
Корнюшин
50
Лысцов
10
Гонгапшев
15
Самойлов
15
Самойлов
10
Гонгапшев
11
Порохов
20
Мартовой
20
Мартовой
11
Порохов
2
Косогоров
97
Малахов
97
Малахов
2
Косогоров
20
Шипунов
88
Миронов
88
Миронов
20
Шипунов
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
14
Железнов
97
Ишков
97
Ишков
14
Железнов
14
Мосин
59
Харин
59
Харин
14
Мосин
99
Акбашев
97
Воронов
97
Воронов
99
Акбашев
Остались в запасе
Шинник
Урал
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Шинник - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Урала», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Урал»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»