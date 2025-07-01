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  • «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2025

«Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2025

1 июля 2025, 02:50
Манчестер Сити
01.07.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 4
Завершен
Аль-Хиляль
9' Б. Силва 55' Э. Холанд 104' Ф. Фоден
46' М. Леонардо 52' Малком 94' К. Кулибали 112' М. Леонардо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
33
Нико О'Райли
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
37
Кайо Сезар
ЦФ
3-3-2-2
31
Эдерсон
21
Айт Нури
24
Гвардиол
3
Диаш
27
Нуньес
14
Рейндерс
20
Гюндоган
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
3-3-2-1-1
37
Буну
24
Аль-Харби
6
Лоди
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
38
Леонардо
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
27
Нуньес
25
Аканджи
25
Аканджи
27
Нуньес
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
14
Рейндерс
10
Шерки
10
Шерки
14
Рейндерс
Родри
47
Фоден
47
Фоден
Родри
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
28
Канно
78
Ладжами
78
Ладжами
28
Канно
24
Аль-Харби
55
аль-Булеахи
55
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
38
Леонардо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Клаудио Эчеверри
АП
Джек Грилиш
ЛВ
Матео Ковачич
ЦП
Рико Льюис
ПЗ
Калвин Филлипс
ОП
Махамаду Сусохо
ОП
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
Аль-Хиляль
Точно не сыграют
Салем Аль-Давсари
ЛВ
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
Александар Митрович
ЦФ
Статистика матча Манчестер Сити - Аль-Хиляль
3
1
Всего ударов по воротам
30
17
Удары в створ
15
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
19
4
Нарушения
17
7
Офсайды
0
2
Количество передач
826
373
Сейвы
2
11
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
20
17
Удары из-за пределов штрафной
10
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Аль-Хиляля», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
  • Также игру будет транслировать «Winline».

«Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Манчестер Сити
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