01.07.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 4
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-3-2-2
31
Эдерсон
21
Айт Нури
24
Гвардиол
3
Диаш
27
Нуньес
14
Рейндерс
20
Гюндоган
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
3-3-2-1-1
37
Буну
24
Аль-Харби
6
Лоди
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
38
Леонардо
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
27
Нуньес
25
Аканджи
25
Аканджи
27
Нуньес
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
14
Рейндерс
10
Шерки
10
Шерки
14
Рейндерс
Родри
47
Фоден
47
Фоден
Родри
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
28
Канно
78
Ладжами
78
Ладжами
28
Канно
24
Аль-Харби
55
аль-Булеахи
55
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
38
Леонардо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Манчестер Сити - Аль-Хиляль
3
1
Всего ударов по воротам
30
17
Удары в створ
15
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
19
4
Нарушения
17
7
Офсайды
0
2
Количество передач
826
373
Сейвы
2
11
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
20
17
Удары из-за пределов штрафной
10
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Аль-Хиляля», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»