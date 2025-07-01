Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Аль-Хиляля», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»