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  • «Интер Майами» – «Палмейрас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

«Интер Майами» – «Палмейрас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

24 июня 2025, 02:50
Интер Майами
24.06.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Палмейрас
16' Т. Альенде 65' Л. Суарес
80' Паулиньо 87' Маурисио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер Майами
19
Оскар Устари
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Лионель Месси
(К) ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
5
Федерико Редондо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Ричард Риос
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Интер Майами
18
Жорди Альба
ЛЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
37
Маркес Лоурейро Аллан
ЦП
18
Маурисио
АП
9
Витор Роке
ЦФ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
9
Талис
ЦФ
4-1-1-2-2
19
Устари
32
Аллен
17
Авилес
37
Фалькон
57
Вейгандт
5
Бускетс
8
Сеговия
21
Альенде
10
Месси
5
Редондо
9
Суарес
4-2-3-1
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
5
Риос
30
Эвангелиста
41
Эстевао
23
Вейга
11
Торрес
42
Лопес
8
Сеговия
18
Альба
18
Альба
8
Сеговия
5
Редондо
31
Родригес
31
Родригес
5
Редондо
9
Суарес
8
Кремаски
8
Кремаски
9
Суарес
21
Альенде
22
Пико
22
Пико
21
Альенде
26
Серкейра
3
Фукс
3
Фукс
26
Серкейра
14
Роша
37
Аллан
37
Аллан
14
Роша
23
Вейга
18
Маурисио
18
Маурисио
23
Вейга
11
Торрес
10
Паулиньо
10
Паулиньо
11
Торрес
30
Эвангелиста
9
Роке
9
Роке
30
Эвангелиста
Остались в запасе
Интер Майами
Палмейрас
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Главный тренер
Абель Феррейра
Интер Майами
Точно не сыграют
Дрейк Каллендер
ВР
Ян Фрей
ЦЗ
Давид Руис
ОП
Янник Брайт
ОП
Гонсало Лухан
ЦЗ
Палмейрас
Точно не сыграют
Бруно Родригес
ЛВ
Vitor Figueiredo
ЦП
Анибал Морено
ЦП
Статистика матча Интер Майами - Палмейрас
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
7
Нарушения
7
9
Офсайды
3
1
Количество передач
525
418
Сейвы
5
1
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер Майами» против «Палмейраса», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер Майами» – «Палмейрас»

«Интер Майами» – «Палмейрас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Палмейрас Интер Майами
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