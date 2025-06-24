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Смотреть прямую трансляцию матча «Интер Майами» против «Палмейраса», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер Майами» – «Палмейрас»