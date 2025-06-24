24.06.2025, вторник, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Интер Майами
Интер Майами
4-1-1-2-2
19
Устари
32
Аллен
17
Авилес
37
Фалькон
57
Вейгандт
5
Бускетс
8
Сеговия
21
Альенде
10
Месси
5
Редондо
9
Суарес
4-2-3-1
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
5
Риос
30
Эвангелиста
41
Эстевао
23
Вейга
11
Торрес
42
Лопес
8
Сеговия
18
Альба
18
Альба
8
Сеговия
5
Редондо
31
Родригес
31
Родригес
5
Редондо
9
Суарес
8
Кремаски
8
Кремаски
9
Суарес
21
Альенде
22
Пико
22
Пико
21
Альенде
26
Серкейра
3
Фукс
3
Фукс
26
Серкейра
14
Роша
37
Аллан
37
Аллан
14
Роша
23
Вейга
18
Маурисио
18
Маурисио
23
Вейга
11
Торрес
10
Паулиньо
10
Паулиньо
11
Торрес
30
Эвангелиста
9
Роке
9
Роке
30
Эвангелиста
Остались в запасе
Интер Майами
Палмейрас
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
9
Талис
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Главный тренер
Абель Феррейра
Интер Майами
Точно не сыграют
Палмейрас
Точно не сыграют
Статистика матча Интер Майами - Палмейрас
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
7
Нарушения
7
9
Офсайды
3
1
Количество передач
525
418
Сейвы
5
1
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер Майами» против «Палмейраса», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер Майами» – «Палмейрас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»