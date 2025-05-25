25.05.2025, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-3-1
1
Баиндыр
3
Линделеф
5
Магуайр
6
Хевен
17
Доргу
5
Каземиро
3
Мазрауи
7
Маунт
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-2-1-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
22
Матсен
8
Камара
24
Онана
7
МакГинн
10
Асенсио
17
Роджерс
11
Уоткинс
6
Хевен
35
Эванс
35
Эванс
6
Хевен
3
Мазрауи
2
Далот
2
Далот
3
Мазрауи
Далот
20
Мэйну
20
Мэйну
Далот
7
Маунт
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Маунт
19
Хойлунд
17
Оби-Мартин
17
Оби-Мартин
19
Хойлунд
10
Асенсио
1
Ольсен
1
Ольсен
10
Асенсио
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
7
МакГинн
18
Тилеманс
18
Тилеманс
7
МакГинн
24
Онана
41
Рэмзи
41
Рэмзи
24
Онана
17
Роджерс
14
Мален
14
Мален
17
Роджерс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
Остались в запасе
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
2
1
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
10
Офсайды
5
3
Количество передач
593
291
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»