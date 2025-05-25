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  • «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 16:50
Ливерпуль
25.05.2025, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
84' М. Салах
9' И. Сарр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
26
Матеус Франка
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
18
Гакпо
4-2-3-1
1
Хендерсон
27
Муньос
5
Лакруа
26
Ричардс
3
Митчелл
5
Лерма
19
Хьюз
7
Сарр
10
Эзе
18
Камада
14
Матета
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
14
Диас
3
Эндо
3
Эндо
14
Диас
3
Робертсон
10
Эллиот
10
Эллиот
3
Робертсон
16
Конате
20
Жота
20
Жота
16
Конате
8
Собослаи
29
Нуньес
29
Нуньес
8
Собослаи
10
Эзе
13
Девенни
13
Девенни
10
Эзе
19
Хьюз
11
Эсс
11
Эсс
19
Хьюз
Эсс
26
Франка
26
Франка
Эсс
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
2
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
633
293
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.17
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Ливерпуль
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