25.05.2025, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
18
Гакпо
4-2-3-1
1
Хендерсон
27
Муньос
5
Лакруа
26
Ричардс
3
Митчелл
5
Лерма
19
Хьюз
7
Сарр
10
Эзе
18
Камада
14
Матета
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
14
Диас
3
Эндо
3
Эндо
14
Диас
3
Робертсон
10
Эллиот
10
Эллиот
3
Робертсон
16
Конате
20
Жота
20
Жота
16
Конате
8
Собослаи
29
Нуньес
29
Нуньес
8
Собослаи
10
Эзе
13
Девенни
13
Девенни
10
Эзе
19
Хьюз
11
Эсс
11
Эсс
19
Хьюз
Эсс
26
Франка
26
Франка
Эсс
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
2
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
633
293
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.17
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»