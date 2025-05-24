24.05.2025, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-1-3-1
71
Мамин
44
Малькевич
2
Бегич
46
Мамин
80
Бессмертный
8
Аюпов
5
Егорычев
14
Железнов
37
Бондарев
97
Ишков
10
Секулич
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
44
Гурбан
17
Покидышев
53
Журавлев
91
Носков
92
Емельянов
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
80
Бессмертный
22
Бевеев
22
Бевеев
80
Бессмертный
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
5
Егорычев
97
Воронов
97
Воронов
5
Егорычев
92
Емельянов
6
Багиев
6
Багиев
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
96
Максименко
96
Максименко
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Алиев
Остались в запасе
Урал
СКА-Хабаровск
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
98
Ислам Имамов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Урал - СКА-Хабаровск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «СКА-Хабаровска», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «СКА-Хабаровск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»