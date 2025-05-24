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  • «Урал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Урал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 11:50
Урал
24.05.2025, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
31' С. Бессмертный 43' М. Секулич 74' М. Воронов
90+3' А. Гаглоев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-1-3-1
71
Мамин
44
Малькевич
2
Бегич
46
Мамин
80
Бессмертный
8
Аюпов
5
Егорычев
14
Железнов
37
Бондарев
97
Ишков
10
Секулич
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
44
Гурбан
17
Покидышев
53
Журавлев
91
Носков
92
Емельянов
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
80
Бессмертный
22
Бевеев
22
Бевеев
80
Бессмертный
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
5
Егорычев
97
Воронов
97
Воронов
5
Егорычев
92
Емельянов
6
Багиев
6
Багиев
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
96
Максименко
96
Максименко
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Алиев
Остались в запасе
Урал
СКА-Хабаровск
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
98
Ислам Имамов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Урал - СКА-Хабаровск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «СКА-Хабаровска», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «СКА-Хабаровск»

«Урал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Урал
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