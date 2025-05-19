Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Нефтехимик» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2025

«Нефтехимик» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2025

Сегодня, 16:52
Нефтехимик
19.05.2025, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 0
Идет первый тайм 44‘
Черноморец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
15
Андрей Никитин
ЛВ
10
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Стефан Милич
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
22
Павел Горелов
ОП
21
Егор Иванов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
10
Мераби Уридия
ЦФ
9
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нефтехимик
28
Никита Янович
ВР
4
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
9
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
21
Денис Михайлов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
11
Саид Алиев
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
69
Илья Родионов
АП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
8
Лайкин
2
Ситдиков
99
Емельянов
15
Никитин
90
Шильцов
10
Магомедов
3-2-3-2
25
Солдатенко
5
Стежко
44
Чичинадзе
4
Милич
64
Ланин
22
Горелов
21
Иванов
6
Тарба
13
Акбашев
9
Гузина
10
Уридия
Остались в запасе
Нефтехимик
Черноморец
28
Никита Янович
ВР
4
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
9
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
21
Денис Михайлов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
11
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
69
Илья Родионов
АП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
28
Никита Янович
ВР
4
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
9
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
21
Денис Михайлов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
11
Саид Алиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
69
Илья Родионов
АП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Нефтехимик - Черноморец
2
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Черноморца», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Урал»

«Нефтехимик» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Еще по теме:
Прогноз на точный счет матча «Нефтехимик» – «Черноморец»: ФНЛ, 19 мая 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Нефтехимик
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Деян, мы с тобой»: фанаты «Спартака» поддержали Станковича
18:35
Букмекеры перед 30-м туром оценили шансы «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ
18:15
Нани перечислил клубы РПЛ, которые пытались его подписать
17:46
1
Символ добра или как традиция выхода на поле с детьми борется с хулиганством?
17:31
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:23
3
Известен фаворит на замену Осинькину в «Крыльях Советов»
16:48
4
Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева на июньские матчи
16:40
3
Станковича заподозрили в том, что в «Спартаке» он сошел с ума
16:24
12
Заявление президента «Ростова» по поводу масштабных изменений в клубе
16:15
1
Расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью
16:10
1
Все новости
Все новости
Экс-участник высшего дивизиона чемпионата России вылетел из Первой лиги
Вчера, 19:57
1
Определился чемпион Первой лиги
17 мая
5
Иванов отреагировал на информацию об уходе Шатова из «Урала»
15 мая
ФотоПервая лига поздравила «Факел» с возвращением
14 мая
1
Реакция Газзаева на вылет «Алании» из Первой лиги
13 мая
7
В «Урале» уверены, что сыграют в стыках за выход в РПЛ в обход спортивного принципа
13 мая
8
ВидеоЖуравель: «У Бубнова манера общения в принципе быдлянская»
13 мая
7
«Урал» выбрал нового тренера
13 мая
8
«Торпедо» может вернуться в «Лужники»
13 мая
2
ВидеоБубнов и Талалаев устроили перепалку: «Ты сам заткнись! Говоришь очень много»
12 мая
12
ВидеоНа пресс-конференции Гогниева после вылета «Алании» погас свет: «На все воля божья»
12 мая
4
Чемпион России вылетел из Первой лиги
11 мая
9
Игрок «Балтики» вышел из Первой лиги в РПЛ в 4-й раз в карьере
10 мая
5
Талалаев во 2-м сезоне подряд вышел из Первой лиги в РПЛ
10 мая
1
Решения ЭСК по скандальному матчу «Родина» – «Урал»
10 мая
3
Определилась 1-я команда, вылетевшая из Первой лиги по итогам сезона – она с опытом РПЛ
10 мая
9
Сезон Первой лиги призвали признать нелегитимным
7 мая
5
Смольников грозился избить арбитров матча «Родина» – «Урал»
7 мая
4
Талалаев получил дисквалификацию и может не отпраздновать возвращение «Балтики» в РПЛ с командой
7 мая
Юран нашел способ, как ему стать главным тренером «Урала»
7 мая
2
В «Урале» прокомментировали информацию о назначении Юрана
6 мая
2
Талалаеву грозит длительная дисквалификация: подробности
6 мая
8
В РФС отреагировали на скандал в матче с участием «Урала»
5 мая
Заявление «Урала» по итогам скандального матча с «Родиной»
5 мая
2
Президент «Урала» потребовал аннулировать матчи трех команд Первой лиги
5 мая
2
Жена Селихова назвала судей клоунами после скандала в матче «Родина» – «Урал»
5 мая
1
«Урал» обратится в УЕФА и ФИФА из-за судейства в матче с «Родиной»
4 мая
11
ВидеоВ Первой лиге забили гол пяткой в стиле Тюрама
3 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 