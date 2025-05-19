Нефтехимик
19.05.2025, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 0
Идет первый тайм 44‘
Черноморец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
15
Андрей Никитин
ЛВ
10
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Стефан Милич
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
22
Павел Горелов
ОП
21
Егор Иванов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
10
Мераби Уридия
ЦФ
9
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нефтехимик
28
Никита Янович
ВР
4
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
9
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
21
Денис Михайлов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
11
Саид Алиев
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
69
Илья Родионов
АП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
8
Лайкин
2
Ситдиков
99
Емельянов
15
Никитин
90
Шильцов
10
Магомедов
3-2-3-2
25
Солдатенко
5
Стежко
44
Чичинадзе
4
Милич
64
Ланин
22
Горелов
21
Иванов
6
Тарба
13
Акбашев
9
Гузина
10
Уридия
Остались в запасе
Нефтехимик
Черноморец
28
Никита Янович
ВР
4
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
9
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
21
Денис Михайлов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
11
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
69
Илья Родионов
АП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
28
Никита Янович
ВР
4
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
9
Кирилл Морозов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
21
Денис Михайлов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
11
Саид Алиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Залимхан Юсупов
ЦП
69
Илья Родионов
АП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Нефтехимик - Черноморец
2
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Черноморца», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Урал»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»