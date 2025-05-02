02.05.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-1-1-3-2
78
Васютин
24
Неделчару
26
Эсковаль
77
Савичев
5
Джурасович
35
Джаковац
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
7
Беншимоль
3-4-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
99
Алибеков
77
Сундуков
22
Аззи
21
Джабраилов
16
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
19
Зинович
25
Агаларов
35
Джаковац
19
Бокоев
19
Бокоев
35
Джаковац
6
Кузьмин
15
Лончар
15
Лончар
6
Кузьмин
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
7
Беншимоль
23
Данилин
23
Данилин
7
Беншимоль
77
Сундуков
96
Помешкин
96
Помешкин
77
Сундуков
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
19
Зинович
9
Магомедов
9
Магомедов
19
Зинович
99
Алибеков
28
Сердеров
28
Сердеров
99
Алибеков
Остались в запасе
Акрон
Динамо Мх
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Акрон - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
14
Офсайды
0
2
Количество передач
338
350
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
71
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Динамо Мх», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Динамо Мх»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»