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  • «Акрон» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

«Акрон» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

2 мая 2025, 16:50
Акрон
02.05.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мх
74' А. Дзюба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-1-1-3-2
78
Васютин
24
Неделчару
26
Эсковаль
77
Савичев
5
Джурасович
35
Джаковац
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
7
Беншимоль
3-4-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
99
Алибеков
77
Сундуков
22
Аззи
21
Джабраилов
16
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
19
Зинович
25
Агаларов
35
Джаковац
19
Бокоев
19
Бокоев
35
Джаковац
6
Кузьмин
15
Лончар
15
Лончар
6
Кузьмин
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
7
Беншимоль
23
Данилин
23
Данилин
7
Беншимоль
77
Сундуков
96
Помешкин
96
Помешкин
77
Сундуков
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
19
Зинович
9
Магомедов
9
Магомедов
19
Зинович
99
Алибеков
28
Сердеров
28
Сердеров
99
Алибеков
Остались в запасе
Акрон
Динамо Мх
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Акрон - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
14
Офсайды
0
2
Количество передач
338
350
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
71
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Динамо Мх», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Динамо Мх»

«Акрон» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Акрон
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