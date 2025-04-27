27.04.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
Англия. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-1-2-2-1
26
Селс
15
Тоффоло
31
Миленкович
5
Мурильо
6
Эббот
8
Данило
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-2-3-2
1
Ортега
82
Льюис
24
Гвардиол
3
Диаш
27
Нуньес
8
Ковачич
22
Савиньо
20
Силва
10
Грилиш
22
Мармуш
33
О'Райли
5
Андерсон
6
Сангаре
6
Сангаре
5
Андерсон
6
Эббот
19
Соса
19
Соса
6
Эббот
8
Данило
19
Эланга
19
Эланга
8
Данило
8
Домингес
20
Силва
20
Силва
8
Домингес
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
8
Ковачич
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Ковачич
10
Грилиш
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Грилиш
22
Савиньо
47
Фоден
47
Фоден
22
Савиньо
22
Мармуш
11
Доку
11
Доку
22
Мармуш
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
31
Эдерсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити
2
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
8
Офсайды
4
2
Количество передач
303
634
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Сити», 1/2 финала Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»