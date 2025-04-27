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  • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 17:20
Ноттингем Форест
27.04.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
2' Р. Льюис 51' Й. Гвардиол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
15
Тоффоло
31
Миленкович
5
Мурильо
6
Эббот
8
Данило
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-2-3-2
1
Ортега
82
Льюис
24
Гвардиол
3
Диаш
27
Нуньес
8
Ковачич
22
Савиньо
20
Силва
10
Грилиш
22
Мармуш
33
О'Райли
5
Андерсон
6
Сангаре
6
Сангаре
5
Андерсон
6
Эббот
19
Соса
19
Соса
6
Эббот
8
Данило
19
Эланга
19
Эланга
8
Данило
8
Домингес
20
Силва
20
Силва
8
Домингес
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
8
Ковачич
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Ковачич
10
Грилиш
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Грилиш
22
Савиньо
47
Фоден
47
Фоден
22
Савиньо
22
Мармуш
11
Доку
11
Доку
22
Мармуш
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
31
Эдерсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити
2
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
8
Офсайды
4
2
Количество передач
303
634
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Сити», 1/2 финала Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Манчестер Сити Ноттингем Форест
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