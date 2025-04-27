27.04.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
30
Аугусто
15
Ачерби
32
Димарко
3
Дармиан
16
Фраттези
20
Чалханоглу
23
Барелла
7
Арнаутович
10
Мартинес
4-2-2-2
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
14
Шомуродов
32
Димарко
59
Залевски
59
Залевски
32
Димарко
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
16
Фраттези
32
Корреа
32
Корреа
16
Фраттези
18
Соуле
2
Ренш
2
Ренш
18
Соуле
17
Коне
29
Гурна
29
Гурна
17
Коне
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
8
Бальданци
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Довбик
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
Остались в запасе
Интер
Рома
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Интер - Рома
1
2
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
612
274
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
15
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
11
14
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ромы», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»