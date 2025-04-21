Торпедо
21.04.2025, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 29 тур
Россия. Первая лига, 29 тур
1 : 0
Перерыв
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П1
1.35
Х
4.4
П2
12
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Урал
19' Й. Гузман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
74
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
27
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
57
Александр Селихов
ВР
42
Егор Мосин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
4
Станислав Бессмертный
ПЗ
55
Тимур Аюпов
ОП
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
15
Илья Ишков
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
ВР
12
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
11
Даниил Шамкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Алессон
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
9
Максим Максимов
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
43
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
3-2-1-3-1
74
Волков
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
19
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
27
Алыкулов
10
Гузман
69
Манелов
7
Юшин
3-4-1-1-1
57
Селихов
22
Бевеев
16
Итало
2
Бегич
4
Бессмертный
55
Аюпов
75
Сунгатулин
42
Мосин
5
Егорычев
15
Ишков
20
Марков
Остались в запасе
Торпедо
Урал
51
Виталий Ботнарь
ВР
12
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
11
Даниил Шамкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Алессон
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
43
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
51
Виталий Ботнарь
ВР
12
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
11
Даниил Шамкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Алессон
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
9
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
43
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Торпедо - Урал
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Урала», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»