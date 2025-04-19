19.04.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-2-2-1
1
Мартинес
22
Матсен
2
Мингс
15
Конса
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
10
Асенсио
11
Уоткинс
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
10
Асенсио
24
Онана
24
Онана
10
Асенсио
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
11
Уоткинс
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Уоткинс
17
Роджерс
14
Мален
14
Мален
17
Роджерс
5
Шер
23
Таргетт
23
Таргетт
5
Шер
2
Триппьер
17
Крафт
17
Крафт
2
Триппьер
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
23
Мерфи
17
Гордон
17
Гордон
23
Мерфи
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
39
Мартин Дубравка
ВР
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Количество передач
410
417
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ньюкасла», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»