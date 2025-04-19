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  • «Астон Вилла» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 18:20
Астон Вилла
19.04.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл
1' О. Уоткинс 64' Я. Матсен 73' Д. Берн (АГ) 75' А. Онана
18' Ф. Шер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
22
Матсен
2
Мингс
15
Конса
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
10
Асенсио
11
Уоткинс
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
10
Асенсио
24
Онана
24
Онана
10
Асенсио
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
11
Уоткинс
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Уоткинс
17
Роджерс
14
Мален
14
Мален
17
Роджерс
5
Шер
23
Таргетт
23
Таргетт
5
Шер
2
Триппьер
17
Крафт
17
Крафт
2
Триппьер
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
23
Мерфи
17
Гордон
17
Гордон
23
Мерфи
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
39
Мартин Дубравка
ВР
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Количество передач
410
417
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ньюкасла», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Ньюкасл»

«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Астон Вилла
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