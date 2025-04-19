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  • «Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 15:50
Эвертон
19.04.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
84' Н. О'Райли 90+2' М. Ковачич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
23
Бету
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Харрисон
27
Броя
2-3-3-2
1
Ортега
3
Диаш
24
Гвардиол
20
Гюндоган
6
Гонсалес
27
Нуньес
22
Савиньо
11
Де Брюйне
20
Силва
22
Мармуш
33
О'Райли
6
Тарковски
5
Кин
5
Кин
6
Тарковски
7
Ндиайе
24
Алькарас
24
Алькарас
7
Ндиайе
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
11
Харрисон
11
Макнил
11
Макнил
11
Харрисон
27
Броя
23
Бету
23
Бету
27
Броя
11
Де Брюйне
25
Аканджи
25
Аканджи
11
Де Брюйне
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
22
Савиньо
11
Доку
11
Доку
22
Савиньо
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
4
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
6
Офсайды
5
0
Количество передач
316
664
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
2.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Манчестер Сити», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити»

«Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Эвертон
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