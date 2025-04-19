19.04.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Харрисон
27
Броя
2-3-3-2
1
Ортега
3
Диаш
24
Гвардиол
20
Гюндоган
6
Гонсалес
27
Нуньес
22
Савиньо
11
Де Брюйне
20
Силва
22
Мармуш
33
О'Райли
6
Тарковски
5
Кин
5
Кин
6
Тарковски
7
Ндиайе
24
Алькарас
24
Алькарас
7
Ндиайе
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
11
Харрисон
11
Макнил
11
Макнил
11
Харрисон
27
Броя
23
Бету
23
Бету
27
Броя
11
Де Брюйне
25
Аканджи
25
Аканджи
11
Де Брюйне
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
22
Савиньо
11
Доку
11
Доку
22
Савиньо
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
4
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
6
Офсайды
5
0
Количество передач
316
664
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
2.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Манчестер Сити», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»