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  • «Айнтрахт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Айнтрахт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 20:50
Айнтрахт
17.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
43' Д. Соланке (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Айнтрахт
39
Amil Siljevic
ВР
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
3-3-1-3
40
Сантос
3
Тута
3
Теате
4
Кох
11
Браун
6
Скири
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
23
Бахоя
22
Экитике
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
15
Бергвалл
10
Мэддисон
22
Джонсон
11
Тель
19
Соланке
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
11
Браун
7
Кнауфф
7
Кнауфф
11
Браун
23
Бахоя
42
Узун
42
Узун
23
Бахоя
15
Ларссон
11
Ваи
11
Ваи
15
Ларссон
22
Джонсон
15
Дансо
15
Дансо
22
Джонсон
11
Тель
29
Сарр
29
Сарр
11
Тель
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
Остались в запасе
Айнтрахт
Тоттенхэм
39
Amil Siljevic
ВР
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
39
Amil Siljevic
ВР
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Айнтрахт - Тоттенхэм
3
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
535
351
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Тоттенхэма», ответный матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Тоттенхэм»

«Айнтрахт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Тоттенхэм Айнтрахт
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