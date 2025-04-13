13.04.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Осер
Осер
3-2-2-3
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
5
Жубал
14
Менса
25
Хувер
5
Дануа
10
Диуссе
9
Синайоко
45
Онаиву
28
Перрен
4-1-1-2-2
20
Перри
26
Кумбеди
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
16
Абнер
18
Матич
8
Толиссо
10
Шерки
23
Алмада
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
14
Менса
22
Оппегард
22
Оппегард
14
Менса
25
Хувер
26
Джоли
26
Джоли
25
Хувер
5
Дануа
23
Матондо
23
Матондо
5
Дануа
45
Онаиву
97
Айе
97
Айе
45
Онаиву
92
Акпа
9
Бэйр
9
Бэйр
92
Акпа
9
Микаутадзе
3
Тальяфико
3
Тальяфико
9
Микаутадзе
23
Алмада
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Алмада
10
Шерки
17
Верету
17
Верету
10
Шерки
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
18
Матич
Остались в запасе
Осер
Лион
40
Тео Де Персен
ВР
50
Marvyn Muzungu
ЦЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
50
Marvyn Muzungu
ЦЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Осер - Лион
3
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
9
Офсайды
1
5
Количество передач
369
555
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Лиона» 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»