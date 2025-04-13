Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Осер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Осер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 20:35
Осер
13.04.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 3
Завершен
Лион
77' Л. Синайоко
54' Ж. Микаутадзе (П) 62' Р. Шерки 84' А. Ляказетт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
5
Жубал
(К) ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
5
Кевен Дануа
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
23
Тиаго Алмада
АП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
50
Marvyn Muzungu
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
3-2-2-3
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
5
Жубал
14
Менса
25
Хувер
5
Дануа
10
Диуссе
9
Синайоко
45
Онаиву
28
Перрен
4-1-1-2-2
20
Перри
26
Кумбеди
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
16
Абнер
18
Матич
8
Толиссо
10
Шерки
23
Алмада
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
14
Менса
22
Оппегард
22
Оппегард
14
Менса
25
Хувер
26
Джоли
26
Джоли
25
Хувер
5
Дануа
23
Матондо
23
Матондо
5
Дануа
45
Онаиву
97
Айе
97
Айе
45
Онаиву
92
Акпа
9
Бэйр
9
Бэйр
92
Акпа
9
Микаутадзе
3
Тальяфико
3
Тальяфико
9
Микаутадзе
23
Алмада
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Алмада
10
Шерки
17
Верету
17
Верету
10
Шерки
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
18
Матич
Остались в запасе
Осер
Лион
40
Тео Де Персен
ВР
50
Marvyn Muzungu
ЦЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
50
Marvyn Muzungu
ЦЗ
45
Yoann Cisse
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Осер - Лион
3
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
9
Офсайды
1
5
Количество передач
369
555
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Лиона» 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Лион»

«Осер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Осер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
7
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+