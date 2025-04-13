13.04.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-3-3
13
Адриан
15
Перро
5
Бартра
3
Льоренте
5
Кардозо
17
Родригес
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
22
Иско
24
Руйбаль
3-2-2-1-2
1
Жуниор
23
Кардона
2
Кошта
8
Фойт
26
Фемения
23
Педраса
14
Комесанья
10
Парехо
10
Пино
11
Барри
7
Перес
3
Льоренте
4
Натан
4
Натан
3
Льоренте
8
Форнальс
10
Карвалью
10
Карвалью
8
Форнальс
5
Кардозо
5
Альтимира
5
Альтимира
5
Кардозо
17
Родригес
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
17
Родригес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
10
Парехо
53
Камбвала
53
Камбвала
10
Парехо
11
Барри
3
Байи
3
Байи
11
Барри
23
Педраса
4
Суарес
4
Суарес
23
Педраса
10
Пино
19
Пепе
19
Пепе
10
Пино
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Диего Конде
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Вильярреал
4
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
4
13
Офсайды
1
1
Количество передач
616
291
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Вильярреала», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»