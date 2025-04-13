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  • «Бетис» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Бетис» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 18:20
Бетис
13.04.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
3' А. Руйбаль
26' Т. Барри 48' А. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Иско
(К) АП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-1-3-3
13
Адриан
15
Перро
5
Бартра
3
Льоренте
5
Кардозо
17
Родригес
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
22
Иско
24
Руйбаль
3-2-2-1-2
1
Жуниор
23
Кардона
2
Кошта
8
Фойт
26
Фемения
23
Педраса
14
Комесанья
10
Парехо
10
Пино
11
Барри
7
Перес
3
Льоренте
4
Натан
4
Натан
3
Льоренте
8
Форнальс
10
Карвалью
10
Карвалью
8
Форнальс
5
Кардозо
5
Альтимира
5
Альтимира
5
Кардозо
17
Родригес
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
17
Родригес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
10
Парехо
53
Камбвала
53
Камбвала
10
Парехо
11
Барри
3
Байи
3
Байи
11
Барри
23
Педраса
4
Суарес
4
Суарес
23
Педраса
10
Пино
19
Пепе
19
Пепе
10
Пино
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Диего Конде
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Вильярреал
4
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
4
13
Офсайды
1
1
Количество передач
616
291
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Вильярреала», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Вильярреал»

«Бетис» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Бетис
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