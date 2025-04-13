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  • «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 14:50
Ливерпуль
13.04.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
18' Л. Диас 89' В. ван Дейк
86' Э. Робертсон (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
8
Доминик Собослаи
АП
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
20
Жота
14
Диас
10
Салах
4-1-2-3
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
3
Килман
20
Тодибо
15
Мавропанос
30
Скарлс
18
Солер
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
12
Брэдли
4
Куанса
4
Куанса
12
Брэдли
10
Салах
3
Эндо
3
Эндо
10
Салах
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
30
Скарлс
34
Цоуфал
34
Цоуфал
30
Скарлс
20
Тодибо
31
Гилерме
31
Гилерме
20
Тодибо
18
Солер
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Солер
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
8
Офсайды
5
4
Количество передач
492
406
Сейвы
4
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Ливерпуль
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