13.04.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-3
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
20
Жота
14
Диас
10
Салах
4-1-2-3
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
3
Килман
20
Тодибо
15
Мавропанос
30
Скарлс
18
Солер
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
12
Брэдли
4
Куанса
4
Куанса
12
Брэдли
10
Салах
3
Эндо
3
Эндо
10
Салах
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
30
Скарлс
34
Цоуфал
34
Цоуфал
30
Скарлс
20
Тодибо
31
Гилерме
31
Гилерме
20
Тодибо
18
Солер
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Солер
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
8
Офсайды
5
4
Количество передач
492
406
Сейвы
4
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»