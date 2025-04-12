Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 18:20
Арсенал
12.04.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
61' Т. Парти
74' Й. Висса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
(К) ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К) ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
33
Нето
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
4
Кивиор
63
Тирни
41
Райс
18
Парти
18
Нванери
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
19
Троссард
3-1-1-3-2
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
20
Айер
27
Янельт
23
Нергор
7
Шаде
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
9
Висса
19
Мбемо
18
Парти
12
Тимбер
12
Тимбер
18
Парти
63
Тирни
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
63
Тирни
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
47
Зинченко
8
Эдегор
8
Эдегор
47
Зинченко
18
Нванери
7
Сака
7
Сака
18
Нванери
20
Айер
33
Кайоде
33
Кайоде
20
Айер
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
33
Нето
ВР
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
1
3
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
7
9
Офсайды
3
1
Количество передач
478
277
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брентфорда», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Брентфорд»

«Арсенал» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+