12.04.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
4
Кивиор
63
Тирни
41
Райс
18
Парти
18
Нванери
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
19
Троссард
3-1-1-3-2
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
20
Айер
27
Янельт
23
Нергор
7
Шаде
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
9
Висса
19
Мбемо
18
Парти
12
Тимбер
12
Тимбер
18
Парти
63
Тирни
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
63
Тирни
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
47
Зинченко
8
Эдегор
8
Эдегор
47
Зинченко
18
Нванери
7
Сака
7
Сака
18
Нванери
20
Айер
33
Кайоде
33
Кайоде
20
Айер
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
33
Нето
ВР
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Джек Генри-Фрэнсис
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
1
3
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
7
9
Офсайды
3
1
Количество передач
478
277
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брентфорда», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»