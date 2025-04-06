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  • «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 14:50
Фулхэм
06.04.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
23' Р. Сессеньон 32' А. Ивоби 37' Р. Муньис
14' А. Мак Аллистер 72' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
(К) ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лено
3
Бейсси
33
Робинсон
5
Андерсен
30
Сессеньон
16
Берге
21
Кастань
23
Лукич
17
Ивоби
8
Перейра
9
Муньис
3-3-3-1
1
Келлехер
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
20
Жота
17
Ивоби
2
Тете
2
Тете
17
Ивоби
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
30
Сессеньон
24
Траоре
24
Траоре
30
Сессеньон
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
16
Конате
12
Брэдли
12
Брэдли
16
Конате
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
3
Робертсон
14
Кьеза
14
Кьеза
3
Робертсон
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Виллиан
ЛВ
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Виллиан
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
9
Офсайды
2
3
Количество передач
331
551
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Ливерпуля», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Ливерпуль»

«Фулхэм» – «Ливерпуль» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фулхэм
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