06.04.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
3-3-1-2-1
1
Лено
3
Бейсси
33
Робинсон
5
Андерсен
30
Сессеньон
16
Берге
21
Кастань
23
Лукич
17
Ивоби
8
Перейра
9
Муньис
3-3-3-1
1
Келлехер
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
20
Жота
17
Ивоби
2
Тете
2
Тете
17
Ивоби
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
30
Сессеньон
24
Траоре
24
Траоре
30
Сессеньон
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
16
Конате
12
Брэдли
12
Брэдли
16
Конате
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
3
Робертсон
14
Кьеза
14
Кьеза
3
Робертсон
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Виллиан
ЛВ
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Виллиан
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
9
Офсайды
2
3
Количество передач
331
551
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Ливерпуля», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»