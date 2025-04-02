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  • «Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

«Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

2 апреля 2025, 21:20
Атлетико
02.04.2025, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 4 : 4
Завершен
Барселона
27' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-3-1-2
1
Муссо
17
Рейнилду
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
14
Льоренте
8
Барриос
7
Де Пауль
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
4-3-3
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
21
де Йонг
7
Лопес
8
Педри
9
Торрес
10
Ямаль
11
Рафинья
3
Аспиликуэта
22
Галан
22
Галан
3
Аспиликуэта
20
Симеоне
2
Лангле
2
Лангле
20
Симеоне
24
Ле Норман
20
Молина
20
Молина
24
Ле Норман
7
Гризманн
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Гризманн
17
Рейнилду
9
Серлот
9
Серлот
17
Рейнилду
10
Ямаль
18
Мартин
18
Мартин
10
Ямаль
5
Кубарси
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Кубарси
7
Лопес
33
Араухо
33
Араухо
7
Лопес
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Ян Облак
ВР
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетико - Барселона
5
3
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
22
Офсайды
4
1
Количество передач
362
499
Сейвы
4
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»

«Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Барселона Атлетико
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