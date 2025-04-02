Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»