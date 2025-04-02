02.04.2025, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-3-1-2
1
Муссо
17
Рейнилду
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
14
Льоренте
8
Барриос
7
Де Пауль
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
4-3-3
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
21
де Йонг
7
Лопес
8
Педри
9
Торрес
10
Ямаль
11
Рафинья
3
Аспиликуэта
22
Галан
22
Галан
3
Аспиликуэта
20
Симеоне
2
Лангле
2
Лангле
20
Симеоне
24
Ле Норман
20
Молина
20
Молина
24
Ле Норман
7
Гризманн
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Гризманн
17
Рейнилду
9
Серлот
9
Серлот
17
Рейнилду
10
Ямаль
18
Мартин
18
Мартин
10
Ямаль
5
Кубарси
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Кубарси
7
Лопес
33
Араухо
33
Араухо
7
Лопес
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Ян Облак
ВР
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетико - Барселона
5
3
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
22
Офсайды
4
1
Количество передач
362
499
Сейвы
4
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»