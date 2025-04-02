02.04.2025, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-3-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
20
Гюндоган
10
Грилиш
33
О'Райли
22
Савиньо
22
Мармуш
11
Доку
3-3-1-1-2
1
Хермансен
33
Томас
15
Коди
4
Фас
24
Джастин
34
Сумаре
34
Кристиансен
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
27
Дака
9
Варди
20
Гюндоган
82
Льюис
82
Льюис
20
Гюндоган
11
Доку
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Доку
22
Савиньо
14
Бобб
14
Бобб
22
Савиньо
34
Кристиансен
5
Околи
5
Околи
34
Кристиансен
34
Сумаре
21
Перейра
21
Перейра
34
Сумаре
9
Варди
34
Скипп
34
Скипп
9
Варди
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
27
Дака
10
Айю
10
Айю
27
Дака
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Якуб Столярчик
ВР
26
Войо Кулибали
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
26
Войо Кулибали
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
1
4
Всего ударов по воротам
18
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
0
Нарушения
11
8
Офсайды
2
1
Количество передач
780
285
Сейвы
0
3
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.52
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Лестера», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»