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  • «Манчестер Сити» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

«Манчестер Сити» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

2 апреля 2025, 20:35
Манчестер Сити
02.04.2025, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
2' Д. Грилиш 29' О. Мармуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
2-3-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
20
Гюндоган
10
Грилиш
33
О'Райли
22
Савиньо
22
Мармуш
11
Доку
3-3-1-1-2
1
Хермансен
33
Томас
15
Коди
4
Фас
24
Джастин
34
Сумаре
34
Кристиансен
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
27
Дака
9
Варди
20
Гюндоган
82
Льюис
82
Льюис
20
Гюндоган
11
Доку
24
Макэйти
24
Макэйти
11
Доку
22
Савиньо
14
Бобб
14
Бобб
22
Савиньо
34
Кристиансен
5
Околи
5
Околи
34
Кристиансен
34
Сумаре
21
Перейра
21
Перейра
34
Сумаре
9
Варди
34
Скипп
34
Скипп
9
Варди
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
27
Дака
10
Айю
10
Айю
27
Дака
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Якуб Столярчик
ВР
26
Войо Кулибали
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
26
Войо Кулибали
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
1
4
Всего ударов по воротам
18
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
0
Нарушения
11
8
Офсайды
2
1
Количество передач
780
285
Сейвы
0
3
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.52
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Лестера», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Лестер»

«Манчестер Сити» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Манчестер Сити
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